Kapela !!! mnoho let vládne taneční scéně a stala se hudební legendou New York City. Jejich nové album Shake The Shudder je směsí jejich tvrdších punkových kořenů a vlivů transatlantické elektronické hudby. Na albu hostují dvě talentované zpěvačky Lea Lea a Meah Pace, které dodávají jejich živým vystoupením pořádný říz.