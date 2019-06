Cestovatelské kino: Vietnam

Nasedněte na loďku a vydejte se do země, ve které vás na každém kroku bude provázet kouzlo exotiky. Při návštěvě země, jejíž obyvatelé jsou potomky nebeského draka a víly moře, vás čeká snová atmosféra, výbuch barev a chutí. Vydejte se do spleti uliček starých měst, které křižují tisíce motorek, anebo poznávejte říční trasy, které oblizují úchvatné zátoky a ostrůvky. Večerem vás budou provázet ti nejzasvěcenější: Long Tran a Thuy Nguyen nám svoji zemi představí ve stylu Cesta do Vietnamu na 40 dní od jihu na sever. Povědí nám, kam jít a co vynechat, přiblíží místní kulturu i gastro speciality.