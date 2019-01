Cash Savage je jednou z nejvýraznějších postav australské hudební scény posledních let a v říjnu se vrací do Prahy se zbrusu novým albem Good Citizens, určitě nejosobnějším dílem celé své kariéry. Cash Savage and The Last Drinks - to je ohňostroj energie a emocí. Ke špinavému australskému country blues přidávají prvky indie rocku a americany, koncertní podoba šestičlenného komba se v rámci elegantního střídání hrubých vypjatých momentů a intimních ztišení nebezpečně přibližuje věhlasným The Bad Seeds slavného rodáka Nicka Cavea. Po vystoupeních na festivalech Colours of Ostrava nebo Metronome se Cash Savage and the Last Drinks představí v úterý 9. října v pražském Futurum Music Baru, společnost jim budou dělat Rány Těla, kteří představí materiál ze svého nového alba a celý večer otevře dvojice Oswaldovi. Vstupenky na místě za 360 Kč.