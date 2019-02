Nové LP od Calvina Love, Highway Dancer, je alegorií na noc strávenou na cestách - kdy již několik hodin řídíte, slunce už dávno zapadlo a každá žilka unavených očí vnímá světla protijedoucích aut. Asfalt pod koly utíká již takovou dobu, jako by se v nekonečné noci vůbec nepohyboval. První píseň na desce je písní pro stovky dálnic a města, která nikdy nespí. Je to lovesong k dlouhé cestě, tichým hodinám a všem místům, která mysl s ubíhajícími kilometry míjí.

To jsou pocity, které Calvin Love zná velmi dobře. Tenhle kanadský zpěvák a písničkář strávil na cestkách jako muzikant skoro celý život. Vyrůstal v Edmontonu a svoji lásku k hudbě vnímá již od dětství. První koncerty v malých garážích, kapelní zkoušky ve sklepě a první nahrávky, díky kterým se rozhodl dát se na cestu muzikanta. 'Rozhodl jsem se, že hudbe cestou, jak poznat svět. Dodneška jsem se díky tomu dostal na místa, na která bych se asi jinak nikdy nedostal.' vysvětluje, jak se díky své tvorbě přestěhoval do Evropy, později do LA a v dalších letech na všemožná další místa. Vybudoval si mezítím svůj jedinečný mix lo-fi indie a temného popu nasáklého těžkou atmosférou.

Calvin Love se v ČR poprvé představí 27. února v Café V lese.

Vstupenky v předprodeji za 250 Kč + poplatky v síti GoOut, na místě v den koncertu za 300 Kč.