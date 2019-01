Caligula´s Horse na Sedmičce

Progresivně metaloví Australané Caligula's Horse brázdí na podzim stařičkou Evropu. A díky pražské agentuře Obscure Prahu pochopitelně nevynechají. Dnes zavítají do strahovského klubu 007, a to ve společnosti dalších dvou spřízněných kapel. Circles a I Built The Sky. Cena v předprodeji 420 korun, vstupenky bude možné zakoupit také přímo na místě.

Rozpis:

18:40 - 19:20 I BUILT THE SKY

19:40 - 20:25 CIRCLES

20:45 - 21:55 CALIGULA´S HORSE