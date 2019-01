Páté výroční Bubnování pro Bubny připomene první židovský transport vypravený z Prahy před 77 lety. Happening na místě chystaného Památníku ticha podpoří Zuzana Kronerová nebo Jaromír Bosák.

Akce Bubnování pro Bubny připomínající první den, kdy začaly organizované deportace židovského obyvatelstva z Prahy v roce 1941, se uskuteční na pražském nádraží Bubny v úterý 16. října od 17 hodin. Lidé se na bývalé nástupní stanici transportů budou moci po 77 letech od prvního pražského transportu zároveň rozloučit se stávající podobou tohoto historicky důležitého místa. V následujících letech tu totiž vyroste Památník ticha. Páté výroční vzpomínání ve formě veřejného happeningu, který má narušit ticho mlčící většiny, přijde podpořit řada osobností kulturního a společenského života, mezi nimi i Zuzana Kronerová nebo Jaromír Bosák. Setkání, na kterém bude mimo jiné zahájen i výstavní projekt Fotbal ve století faulů, uvádí Anna Polívková.

„Pokusíme se se v tento den o tak trochu jiné vzpomínání veřejným happeningem, který má rozbít ticho mlčící většiny, zároveň ticho největšího spícího brownfieldu Prahy a také ticho velkého tématu příběhů dvacátého století,“ říká duchovní otec celého projektu, režisér a dokumentarista Pavel Štingl. Podle Štingla se letos bubnuje především proti mlčení a přihlížení k závažným společenským jevům, které se dějí kolem nás. Vzpomínkou na tiché přihlížení spoluobčanů provázející z Bubnů na 50 000 pražských Židů na cestě do ghett a koncentračních táborů, chtějí organizátoři upozornit mimo jiné i na současné projevy rasové nesnášenlivosti. Je třeba připomínat i fakt, že po osvobození zažilo nádraží Bubny odsun pražských Němců.

Letošním Bubnováním organizátoři zároveň otevírají dialog k neonacistickým projevům na fotbalových stadionech v současnosti. O tom, jak současná xenofobie může korespondovat s krutými událostmi války, se na nádraží Bubny zamyslí například sportovní komentátor Jaroslav Bosák. Veřejný dialog odstartuje už předchozí den v pondělí 15. října hodinovou diskusí vysílání Stanice Bubny na vlnách Českého rozhlasu Plus od 16 hodin. Hosté, mezi nimiž budou historik, spisovatel a archivář Slavie Vladimír Zápotocký, hráčka fotbalu za ženský tým, výzkumnice a bývalá lektorka ÚSTR Karina Hoření, novinář, komentátor a fanoušek Arsenalu Jindřich Šídlo nebo dokumentarista a zakladatel Památníku ticha Pavel Štingl, bude mj. řešit současnou atmosféru na stadionech, dotkne se příčin extrémních jevů v komunikaci a chybějící prevence.

Přestože místo bývalé nástupní stanice transportů vstupuje v následujících týdnech do přestavby na moderní komunikační prostor Památník ticha, společnost Památník Šoa Praha bude i v mezidobí představovat další akce. V rámci Bubnování 16. října tak v hale stanice za účasti veřejnosti zahájí vernisáží výstavní projekt Fotbal ve století faulů, který vyvrcholí na jaře příštího roku. Výstava, jež bude hledat mantinely v dialogu mezi tribunou a fotbalovým hřištěm, odstartuje sérii doprovodných akcí. Organizátoři na letošním Bubnováním tak představí i nový interaktivní projekt Paměť města v osobních příbězích sportovních hvězd, kdy na území Letné a Holešovic rozmístí infotabule připomínající individuální osudy osobností spjatých s konkrétními místy. Nakonec se návštěvníci Bubnování budou moci podívat na fragment putovní výstavy Památníku Terezín s názvem Fotbalová liga v ghettu, jež pro nádraží Bubny zaranžuje nově scénograf Pavel Morávek.

Bubnování letos doprovodí Samba band Radka Břicháče ze ZUŠ Říčany a Tam Tam Batucada Miloše Vacíka. Partnerem letošního Bubnování je Gymnázium Přírodní škola. Studenti studentům – to je heslo pro letošní megaorchestr. Nádraží Bubny jde do přestavby na Památník ticha. Autoři jeho koncepce věří, že ti, kteří neodmaturují dříve než za dva roky, se otevření nového místa paměti dočkají ještě ve svém školním čase. „Věříme ve vaši podporu, i kdyby to bylo jen společné setkání v rytmu bubnů či rozloučení se současnou podobou místa stanice Bubny,“ dodává za pořadatele Bubnování a budoucí Památník ticha Pavel Štingl. Více na www.bubny.org.