Brněnské stand up v Práglu / Festival D1

Víte, co se říká o brněnských divadlech v Praze? To není vtip! Už dávno neplatí, že se o Brně nemluví. Venuše ve Švehlovce Vám zkrátí cestu po naší nejpopulárnější dálnici a nabídne to nejlepší ze současné brněnské nezávislé scény. Brněnské stand up, legendární HaDivadlo a pohybová performance taneční platformy Motion Hub. O chytrou zábavu se postarají: Teleky, Jiráček, Petráš, Kuricová a Kadlec. Vstupné 190 Kč, ZTP/studeni/senioři 110 Kč, přes ww.goout.net.