Březnový blešák na Heřmaňáku

Konečně jsme se dočkali! Po téměř tříměsíčním zimním spánku se blešák opět vrací, aby oživil Řezáčovo náměstí.

Přijďte si po pracovním týdnu odpočinout a nasát nejen čerstvý jarní vzduch, ale i příjemnou atmosféru tohoto místa, užijte si příjemné chvíle ve společnosti svých přátel a sousedů, pobavte se, dejte si něco dobrého. Udělejte si radost nákupem něčeho, co potřebujete, nebo prostě jen ještě ani nevíte, že po tom toužíte. A nebo třeba přineste věci, které už neužijete, ale jiného ještě potěší, a nabídněte je ostatním.

Nechce se Vám prodávat, ale stejně doma není k hnutí? Nevadí! Na trh opět zavítájí i naši milovaní z Dobročinné obchody Sue Ryder a za Vaše dary se Vám odvděčí upřímně zářivým úsměvem.

Rádi byste na trhu prodávali, ale nevíte, co a jak?

Prostě přijďte, zimprovizujte svůj stánek a s chutí do toho!

Jediné, co je potřeba, je ctít etický kodex prodejce, který připojujeme níže.

Máte další dotazy nebo nápady? Nebojte se nám napsat!

ETICKÝ KODEX PRODEJCE

Aby mohl blešák fungovat tak, jak má, a aby se nám na něm všem dobře prodávalo i nakupovalo, prosíme všechny o respektování následujících pravidel:

- Na trh doražte nejříve v 8:45.

Náměstí skýtá dost prostoru pro všechny, určitě se nemusíte bát, že by na Vás nezbylo místo.

Prosíme, abyste nechodili na trh zbytečně brzy, na dřívější čas nemáme zajištěn zábor náměstí.

- Buďte ohleduplní k místu i lidem. Buďte prosím opatrní na stromy.

Přistupujte k náměstí se stejným citem, s jakým pečujete o svůj domov. Nevěšte prosím nic na stromy ani jejich větve.

- Podílejte se s námi, přispějte na chod trhu.

Blešák organizujeme zdarma ve svém volném čase, nicméně jeho propagace a chod něco stojí. Za tímto účelem od Vás budeme vybírat příspěvek 50,- Kč.

Je v zájmu nás všech, aby se o trhu dozvědělo co nejvíce lidí…

- Neprodávejte nevhodné zboží.

Na trhu se nesmí objevit zboží komerčního charakteru, tedy zboží propagující nějakou firmu. Stejně tak Vás prosíme, abyste neprodávali reklamní předměty jinde dostupné zdarma. Ohrožujete tím existenci blešáku.

PROSÍME, ABYSTE NEPODPOROVALI SVÝM NÁKUPEM PRODEJCE NABÍZEJÍCÍ TAKTO NEVHODNÉ ZBOŽÍ.

- Nabízejte zboží v dobrém stavu.

Bleším trhem se snažíme dát starým věcem druhou šanci a vytvořit tak udržitelnou alternativu nákupů. Nabízejte prosím pouze věci v takovém stavu, v jakém byste si je sami rádi koupili.

- Ukliďte po sobě. Zanechte po sobě prosím své prodejní místo i náměstí čisté.

Rozložením svého stánku souhlasíte s výše uvedenými body.

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme příjemné blešení!