BOBBY McFERRIN - GIMME5 Praha

BOBBY McFERRIN PŘEDSTAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE SVŮJ NOVÝ HUDEBNÍ PROJEKT GIMME5 Zpěvák, který kouzlí s hlasem, využívá rozsah čtyř oktáv a dokáže vytvořit iluzi vícehlasého zpěvu. Desetinásobný držitel Grammy Bobby McFerrin přijede v příštím roce 30. dubna do Prahy a 2. května do Brna, aby tu zazpíval se čtyřmi vokalisty z nového hudebního projektu Gimme 5. Koncert bude hudebním dobrodružstvím – melodické vokály, svěží rytmy, radost z hudby a čistá improvizace. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Koncerty, které vznikají přímo na pódiu a společně s publikem, taková jsou vystoupení Bobbyho McFerrina se čtveřicí doprovodných zpěváků a zpěvaček. Každé z nich je jiné, spontánní, tvořené momentální inspirací. Desetinásobný vítěz Grammy a autor celkem 15 alb, prodaných ve více než 20 milionech kopií, představí spolu s a capella souborem v České republice nový hudební projekt Gimme5. Zpěváci Joey Blake a David Worm vystoupili s Bobbym McFerrinem u nás už na dvou předchozích koncertech. Tentokrát se k nim přidají ještě zpěvačky Judi Vinar a Rhiannon. Všichni začali s Bobbym McFerrinem spolupracovat už v souboru Voicestra, který objížděl svět od konce 80. let. Jejich společná cesta hudebních improvizací tedy trvá několik desetiletí. Čeští fanoušci se Bobbyho McFerrina dočkají 30. dubna 2019 ve Foru Karlín v Praze a 2. května 2019 v SONO Centru v Brně. Pěvecký kvintet tu bude přímo na pódiu vytvářet skladby, které začínají nápěvem v podání jednoho vokalisty. K hlavní hudební myšlence se postupně přidává zpěv ostatních a jejich hlasy dávají písním rytmus i orchestrální podobu. Bobby McFerrin do nich zapojuje publikum nebo tvoří své vlastní improvizace. To vše buď beze slov, nebo s příběhem, s melodiemi vymyšlenými na místě, nebo převzatými z repertoáru jazzových standardů. Bobby McFerrin nikdy nepatřil ke konvenčním umělcům - možná proto, že vyrostl obklopen hudbou všech směrů - klasikou, R&B, jazzem, popem a world music. Teprve ve 27 letech si uvědomil, že jeho opravdovým posláním je zpěv, a jeho debutové album vyšlo o pět let později. Na svém druhém albu „The Voice“ se představil jako sólový umělec a ukázal možnosti lidského hlasu. A hned třetí album „Spontaneous Inventions“ si vysloužilo cenu Grammy. Byl prvním zpěvákem, který vyjel na turné bez doprovodu kapely a upoutával pozornost svým neobvyklým arsenálem hlasových technik, obzvláště perkusními zvuky, které vytvářel na ústa nebo bubnováním na části těla. Jeho hudební virtuozita a experimenty s předabováním a vrstvením hlasu ve studiu otevřely doposud netušené možnosti. „Nemůžu zpívat všechno najednou,“ říká, „ale mohu se něčeho dotknout a posluchači pak zaslechnou i to, co nezpívám.“ Prvním výsledkem těchto pokusů bylo album „Simple Pleasures“ (1988) a na něm hit „Don¬t Worry Be Happy“, který udělal z McFerrina jméno známé ve všech domácnostech. Po komerčním úspěchu se Bobby McFerrin vydal po své hudební cestě, improvizoval a zpíval melodie beze slov. Dosud plní koncertní sály po celém světě a dál objevuje nekonečný potenciál lidského hlasu. Bobby McFerrin & Gimme 5 30. dubna 2019, Forum Karlín, Praha 2. května 2019, SONO Centrum, Brno Vstupenky: www.ticketportal.cz