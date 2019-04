BLAF 2019 – Kutilská edice

Vrtání se nebojíme! BLAF vstupuje do třetího ročníku a letos vás čeká kutilská edice, kde uctíme odkaz Horsta Fuchse, připomeneme si, že PETka je nejlepší dekorace do zahrádky, a podíváme se na to nejlepší, co čeští kutilové světu a internetu dali.



Zůstaneme věrni i našemu gastronomickému programu a připravíme si volské oko na kapotě, z každého se tak na chvíli stane solární baron. Dáme si lančmít, evergreen, který nejlépe chutná u ponku, a zapijeme to lahváčkem chlazeným v kýblu se studenou vodou.

Přijďte si zamatlat zlaté české ručičky od oleje, vteřiňáku i šmíru. Vyrobíme si blyštivé zázraky z cédéček, vyfotíme se ve fotokoutku a zjistíme, že existuje víc druhů zeleniny, než jsme si kdy dokázali představit.

Připravíme i workshop, jak nejvíc ušetřit, protože správná hospodyňka nejen pro pírko přes plot skočí.

Dílně a vrtání do sádrokartonu zdar!

Millennials friendly.

DJ: Koko.

Vstup 50 Kč v předprodeji na www.goout.net, 100 Kč na místě.

- Workshop s Já na tom dělám - výroba ledvinek z Ikea tašek

- Králičí hop

- Volské oko na kapotě

- Výstava zlepšováků

- Výstava divné zeleniny

- Výstava umění z pet lahví

- Rumíci, lančmít a další blafy - Rohliq bleu, Špagety s tlačenkou, Knedlíkové hranolky s kečupem a další

- Fotokoutek

- Pravé české míchačky a mnoho dalšího