Biograf Kyje uvádí Planeta Česko

Myslíte si, že exotiku najdete jenom v Amazonii? Vůbec ne. Pořádná divočina je hned u nás za humny. Nový dokument využívá ty nejmodernější technologie a zaznamenává fascinující dobrodružství zvířat i rostlin kolem nás. To všechno hezky zblízka. Bažiny, pralesy, pouště a stepi najdete i v české kotlině. Dokument dokazuje, že naše příroda je pestrá jako málokterá na světě. Jen se musíme pořádně podívat. Filmový štáb cestoval po Česku celý rok a sbíral materiál pro film, který svými obrazy dokáže uchvátit. Vydejte se na výlet, který odhalí víc než to, co uvidíte z turistické stezky. Vstupné činí 50 korun.