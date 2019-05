BIKE CAMP V HOLEŠOVICÍCH: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO MALÉ CYKLISTY NABÍDNE VÝLETY DO P

Všichni malí cyklisté a milovníci cykloturistiky v Praze se mohou opět těšit na příměstský tábor Bike camp. Ten se koná od 19. do 23. srpna 2019 v prostředí Královské obory Stromovka, pražského Výstaviště a jejich okolí. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy nejen na kole. Tábor pořádá nezisková organizace DĚLEJ CO TĚ BAVÍ ve spolupráci s Výstavištěm Praha a za finanční podpory MČ Praha 1 a MČ Praha 7. Cena za pětidenní tábor včetně jídla, pití a vstupenek je 3000 Kč za jedno dítě. „Děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 1 a v MČ Praha 7 zaplatí jen 2000 Kč,“ doplnila Faloutová. Partnery Bike campu jsou Výstaviště Praha, a.s., Decathlon, MČ Praha 1 a MČ Praha 7, BESIP a Městská policie Praha.