Beuys don't cry

Pragovka Gallery Vás srdečně zve na výstavu Beuys dont cry, která vznikla ze spolupráce Andrey Mikyskové, Ivany Pavlíčkové a Patrika Kriššáka. Kurátorkou výstavy je Veronika Zajačiková. Zahájení proběhne v úterý 15.1. spolu s dalšími nově otvíranými výstavami v rámci Vernisáže na Pragovce. V dnes již kultovních filmech zabývajících se manipulací prostřednictvím médií a korporací, jakým je Videodrome (1983, director: David Cronenberg) nebo Eternal Sunshine of a Spotless Mind (2004, director: Michel Gondry), se objevují reklamní slogany zaručující lepší život (změnu). V obou snímcích se podobně objevuje forma určité nepravděpodobné reality. A právě s touto zvláštní, změněnou (neúplnou, fiktivní) realitou, pracují ve své tvorbě Andrea Mikysková, Ivana Pavlíčková a Patrik Kriššák. Andrea Mikysková (*1990, Praha, ČR) vystudovala ateliér Supermédia na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové a při studiu absolvovala jak stáž na pražské AVU, tak stáž na berlínské Universität der Künste. Patří ke generaci autorů, jejichž tvorbu výstižně označuje název recenze Jozefa Mrvy This Experience Was Born Digital (Artalk, 2015), tedy k mladší generaci, pro kterou jsou mobilní a webové technologie přirozenou součástí života. Její tvorba čerpá z nezměrnosti datového obsahu na internetu a z vlastní zkušenosti z konstantní přítomnosti v online prostoru. Ivana Pavlíčková (*1990, Hranice, ČR) je umělkyně, věnující se experimentálním objektům a instalacím. V současnosti pracuje především v oblasti keramiky, kterou propojuje s 3D technologiemi. Žije a tvoří v Drážďanech. V roce 2017 absolvovala na katedře volného umění v Brně, ateliér Michala Gabriela, po jednoroční stáži na Hochschule für Bildende Künste Dresden Prof. Martina Honerta. Patrik Kriššák (*1986, Kežmarok, ČSR) absolvoval v roce 2011 FU Ostravské Univerzity v Ostravě (ateliér Malba I. prof Daniela Balabána). Ve stejném roce byl nominován na Rakousku cenu STRABAG Art Award a poté následovaly nominace Start Point Prize 2011 a Cena kritiky za mladou malbu a její přesahy 2012. V roce 2015 se účastnil Zlínského salonu mladých. Rezidenční pobyt absolvoval například v Hlavním městě kultury 2016 A.i.R. Wroclaw. Kriššákova tvorba má experimentální povahu, jeho technika se řadí mezi neštětcovou malbu, rozvíjí tak modernistické tradice, které započaly již v 60. letech v Americe. S přesahem do současných trendů, které jsou ovlivněny informačními technologiemi a novými médii lehce rozlišitelným rukopisem odkazuje na tzv. "post digital age".