Behemoth ve Foru Karlín

Harmonogram koncertu:

18:30 doors

19:30 - 20:00 - WOLVES IN THE THRONE ROOM

20:20 - 21:10 - AT THE GATES

21:40 - 23:00 - BEHEMOTH

Behemoth přidávají v rámci Ecclesia Diabolica Evropa 2019 také zastávku do Prahy. Dočkáte se tak velkolepé show polských kacířů ve vrcholné formě, za doprovodu skladeb z nejnovějšího počinu I Loved You At Your Darkest.

Jako doprovod se představí At The Gates a Wolves In The Throne Room.

Předprodej vstupenek za 750 Kč na www.obscure.cz.