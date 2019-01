Becoming /// Animal, Rouilleux

BECOMING /// ANIMAL, to jsou MASSIMO PUPILLO (Zu) a GORDON SHARP (Cindytalk), věční hudební hledači a také autoři jednoho z nejpozoruhodnějších debutů roku 2017. A Distant Hand Lifted (Trost Records) je nenápadným a pohříchu skrytým klenotem, emocemi nabitou nahrávkou i nenuceným experimentem. Kytarové drony, řezavý, ale i teskně naléhavý a přitom křehký vokál, samply hrající na strunu lehké nostalgie, či spíše volání po blízkosti něčeho, co dokáže ukonejšit – hudba, která se nijak nevnucuje, a přesto dokáže probouzet výrazné emoce a v dobrém slova smyslu dojmout. Deska je pozoruhodná nejen tím, že vznikla spontánně během vůbec prvního setkání obou muzikantů. Z opojné mlhoviny samplů a neurčitých kytarových ploch zde jasně vystupuje Sharpův hlas, jehož emotivní vokální tok může připomenout Anohni, ale i vemlouvavé písničkářství z vesmíru Current 93.

Podzimní koncert na festivalu Alternativa provázely extatické ohlasy a není pražádnou nadsázkou říct, že se z něj odcházelo v slzách. Co se bude dít v komornějším prostředí žižkovského klubu Punctum, si vůbec nedovedeme představit.

https://trostrecords.bandcamp.com/album/a-distant-hand-lifted



Kapela ROUILLEUX, která původně vznikla jako jednočlenný projekt LUBOŠE REZKA, je stejně pozoruhodná jako proměnlivá – od debutu Zugzwang po dvanáctipalec The Spoils se měnilo nástrojové obsazení i počty členů, a dva jarní společné koncerty s Becoming /// Animal tak zůstávají příhodně obestřeny mlhou tajemství, přičemž jisté je pouze to, že na nich Rouilleux představí nový materiál.

Mluvit o Rouilleux znamená vždy tak trochu tápat v žánrových škatulkách – psychedelic rock? Ano. Noise? Ano? Neofolk? Taky. Rouilleux dokáže bez velkých slov, okázalých gest a jediného zbytečného tónu navíc posluchače spolehlivě roztrhat zevnitř a je vždy a ve všech ohledech především osobní záležitost.

http://music.rouilleux.net/