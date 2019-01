Bach a jóga na střeše Lucerny

Dnes se koná na střeše Lucerny den plný jógy vedený lektory. Vybrané lekce budou probíhat za živého doprovodu Bachových suit v podání violoncellisty Viléma Vlčka.

Čeká vás 8 lekcí s různými lektory, viz harmonogram níže. Lekce jsou určeny pro širokou veřejnost a míst by měl být dostatek. Pokud ale chcete mít rezervaci jistou, závazně se přihlášte na konkrétní lekci či lekce na info@strechalucerny.cz a vyčkejte na potvrzení. Vstupné 300 Kč zaplatíte před lekcí. Vstup ze Štěpánské naproti vstupu do Velkého sálu, zvonek Střecha Lucerny. Páternosterem do 4. patra a do 5. pěšky. Podložky s sebou. Lekce jsou english friendly.