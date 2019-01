Art's Birthday

17. ledna oslaví umění své 1 000 056. narozeniny.

Nenechte si ujít událost, jejíž tradici založil francouzský umělec Robert Fillou v roce 1963 a kterou dnes slaví umělci po celém světě. Český rozhlas Vltava pro vás ve spolupráci s Evropskou vysílací unií (EBU) a Národní galerie Praha chystá bohatý program ve Veletržním paláci Národní galerie Praha.

Více než 20 umělců z oblastí výtvarného umění, literatury, divadla a hudby přinese dohromady 7 dárků v podobě společných zvukových a hudebních performancí, které vznikly exkluzivně pro tuto příležitost. Vystoupí Michaela Antalová & Petra Strá, Jan Faix & Cyril Kaplan, Tomáš Kerle, trio Hejl-Žárský-Tichý a další.

Vstu zdarma.

Program | NGP – VELETRŽNÍ PALÁC

—————————————————————

Začínáme v Cafe Jedna v 16:05.

16.05 | ArtCafé – vltavský magazín živě z Veletržního paláce, moderuje Jarka Haladová.

Hlavní program v polopatře haly B (místo konání výstavy Touha v jazyce) začíná v 19.00.

19.00 | INGOTY SLOV – výhrky z režijních knih Miroslava Buriánka. Poezie režijních poznámek v kontextu živě provedené rozhlasové hry /// koncept: Roman Štětina & Miroslav Buriánek; live electronics: Tomáš Procházka; hlas: Miroslav Buriánek

20.00 | ANTIKANON ZVUKŮ

elektronická dekonstrukce vybraných děl české hudby za posledních sto let, Jan Faix & Cyril Kaplan

20.30 | ANTALOVÁ-STRÁ

záměr pro bicí a poezii v nepředvídatelném setkání dvou individualit, Michaela Antalová & Petra Strá

20.50 | MANDÉ CULTURE – Rhythms, Patterns, and Encounters

Tomáš Kerle - Rhythm & Music a premiéra jeho skladby pro sampler a africké perkuse v autorském podání

21.20 | ANTIKANON SLOV

dvojjazyčné rozbombardování textového kánonu posledních sto let /// kolektiv 10 mluvců a hudebníků; koncept Ian Mikyska

21.50 | SOMETHING TO HOLD ONTO

živá audiovizuální performance – sólo v Česku žijící Portugalky Sary Pinheiro

22.10 | MRAKY

akustická performance inspirovaná básnickou sbírkou Mraky Pavla Novotného, trio Hejl-Žárský-Tichý

22.30 | DORT

narozeninový zákusek pro všechny





Během večera také několikrát dojde k satelitnímu spojení s různými oslavami Narozenin umění, které probíhají v dalších evropských městech. Akci bude v přímém přenosu vysílat Český rozhlas Vltava. Vše v kombinaci s přímým satelitním přenosem Euroradia z několika dalších míst po celém světě.

Podívejte se na video z minulého ročníku: https://youtu.be/N_u5jBrnOAY.

Co byste popřáli umění k jeho 1 000 056. narozeninám? Zavolejte na číslo 022 155 15 93 a po zaznění signálu zanechte vzkaz. Vybrané gratulace pustíme ve čtvrtek 17. ledna na Vltavě během narozeninových oslav. Pokud byste chtěli popřát stylově, speciální narozeninový telefon najdete v recepci Veletržního paláce.