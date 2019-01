Art Blešák / Letná / Artrafika

Autorská tvorba, blešák, antikvaritát, hudba.

Společná akce návštěvníků a Artrafiky. Doneste oblečení a vyměňme nebo prodejme starší, ale hezké kousky ze skříně. Každý se může zapojit a dostane kus prostoru pro sebe.

Vykliď skříně a začni šetřit drobásky. Taky samozřejmě můžete konečně vyřadit to, co už půl roku nevidělo světlo světa a poslat to dál.

Blešák spojujeme i s tvorbou, takže mimo sekáč, vintage módu a knihy tu budou skicáky, ilustrace, komiksy.

Vstup volný.

Doprovodný hudební program + výstava.

Chcete také prodat své věci? Nejlepší je rezervovat si místo na emailu artrafika.galerie@gmail.com.

Prodejci se dostaví na místo ve 13.00 - 13.30

Prodejce blešák (vintage&second hand/knihy/drobnosti) - 100 Kč.

Prodejce autorské tvorby - 200 Kč (rezervace je nejlepší uhradit týden předem a mít tak místo jisté)