Anička a Nebešťánek v Planetáriu

Anička jede k babičce na prázdniny a těší se na kamaráda Toníka. Ten už půjde po prázdninách do školy, proto všemu rozumí. Prozradí Aničce tajemství, jak může nalézt v přírodě sever pomocí hvězdy Polárky. Jenže Anička Polárku na obloze nevidí a žádný sever hledat nechce, protože vůbec neví, co to je. S Nebešťánkovou pomocí Anička pochopí, co jsou světové strany, proč nemůže z oblohy spadnout kolo od Velkého vozu, že souhvězdí jsou jenom „jako“ a Mléčná dráha není rozlité mléko. A samozřejmě ani tentokrát nechybí dobrodružný výlet do vesmíru s Nebešťánkovým létajícím talířem. Vhodné pro děti od 4 let. Vstupné 90 Kč.