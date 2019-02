Andy Warhol's Night Vol. 2

Kdy jindy zavzpomínat na Andyho Warhola než v den jeho úmrtí? A kde jinde než v MeetFactory? Nechysteejte se ale na žádný smuteční večírek ani nekupujte letenky do New Yorku. Oslavíme Warholův odkaz ve stylu, který by mu byl vlastní.

Ale možná navzdory času a prostoru, když na chvíli přimhouříte oči, i tady zahlídnete uprostřed večírku s nejvybranější společností, mezi plechovkama rajčatových polévek a sítotisama s pop artovou Marilyn, Andyho - s bílou parukou, černýma brejlema a s polaroidem v ruce.

Užijte si tuhle šílenou party, ale i umění.

Svojí účast slíbily pražské hvězdy:

Kill The Dandies!

Funky rytmy i zfuzzované kytary, blyštivý New York i syrová prérie. Inspirací jsou psychedelický balady Lee Hazlewooda, primitivismus The Velvet Underground nebo "spectorovský" stěny zvuku.





Branko's Bridge

Mladý a neklidný! Garáž i rock'n'roll. Parta drzých floutků z Prahy, kterým ale odpustíte úplně všechno už při prvním hrábnutí do kytar, protože vám nohy začnou šílet v divokém tanci.





Madhouse Express

Čistá esence šedesátkové psychedelie. Doorsovský zvuk s britskou ozvěnou. Trocha Jima Morrisona i Syda Barretta. A možná předvedou i nějaké další nové kousky.





Old Folks House

Ta nejšpinavější punková garáž v Praze. Trochu Iggy, trochu Sonics a hodně šílenství.

After party s deskama a Madshake Party DJs, protože pojedeme až do rána.

Kromě hudebního zážitku se můžete těšit na Pop-Up výstavu, kterou chystá Galerie Goap. První část výstavy odkazuje k datu konání Andy Warhol’s Night – tedy 22. únoru, což je den úmrtí Warhola. Zahrnovat proto bude fotografie z Warholova pohřbu nebo pozvánku na zádušní mši. Druhá část výstavy bude naopak oslavou života tohoto umělce a představí u nás dosud nevystavené fotografie Nata Finkelsteina mapující dění ve Factory v letech 1964-1967. Výstava bude k vidění pouze po dobu trvání akce a vstup na ni se váže k lístku.

Těšit se můžete i na polaroidy z Polagraph. Přichystaneý bude fotokoutek, kde se můžete nechat blýsknout a odejít se správným warholovským suvenýrem. Na chvíli si také budete moct půjčit třeba jeden z jednorázových analogů a zdokumentovat nejšílenější chvíle večera.

A abyste do té šedesátkové atmosféry a vyladěných prostorů zapadnuli, měli byste dodržet Dress Code. Ten je asi jasný - the cool 60's! (To znamená, že kytky ve vlasech tolerujeme, ale v černém roláku líp zapadnete.)

Vstup v předprodeji

Student: 150 Kč

Ostatní: 180 Kč

Na místě:

Student: 200 Kč

Ostatní: 250 Kč

After party: 70 Kč