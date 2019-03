Amant - divadelní představení

Přijměte pozvání na první letošní premiéru v podání Ochotnického divadelního souboru ŽUMPA z Nučic. Těšit se můžete na bláznivou a ještě bláznivější situační komedii Pavla Němce s názvem Amant. Premiéra proběhne formou tzv. tupláku a bude uvedena v tradiční čas v pátek 12.4. od 19:00 ale také hned následující den v sobotu 13.4. také od 19:00. Místo: Lidový dům Nučice (Tyršova 183) Jak si poradí s dotěrným amantem dívka Káťa a její přítel Radek? Bude se to její mamince líbit? Zatkne nakonec místní policista vůbec někoho? A co na to všechno svérázná tetička Emilka? Situace střídá situaci a mladý páreček bude mít plné ruce práce aby zachránil to, co si sám nadrobil. Nudit se určitě nebudete! Vstupné dobrovolné