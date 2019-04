Třídenní festival Alter 2019 - Od Nové vlny se starým obsahem k Experimentu dnes / From New Wave with Old Content to Experiment Today.

Program

Pátek 5. dubna:

19.30 Petr Wajsar - audiovizuální loopingový pořad skladatele Petra Wajsara v netradičně ambientně experimentální podobě.

Petr Wajsar je čerstvým držitelem ocenění Český lev 2019 za nejlepší filmovou hudbu k filmu Hastrman!

http://www.wajsar.cz/

20.45 Máma Bubo - Planeta Haj - kultovní legendární hudební projekt skupiny Máma Bubo, který vyšel v roce 2017 nově na vinylu Endless Illusion

22.00 Janíček Matvija

http://www.m-janicek.eu/



Sobota 6. dubna:

19.30 Boxerský zápas Pavla Straky

20.45 Yamabushi

https://www.facebook.com/jamabusi/

Yamabushi - Alternativní rock s elektronikou a industriálními prvky: Vlastislav Matoušek (Compositions, Bg, Voc) a přátelé. Základ kapely tvoří písně, zpěv a vlastnoručně vyrobená baskytara Vlastislava Matouška v kombinaci s undergroundovou kytarou, trashmetalovými bicími, unikátním archaickým zvukem elektrifikované niněry a elektronikou.

22.00 Paní Vltavská - hraje Anna Polívková

22.30 Relaxace

Skupina Relaxace vznikla v roce 1979 ve složení Karel Babuljak, Vlastislav Matoušek a Jiří Mazánek, které přetrvalo již 40 let. Mezitím se v ní vystřídali ještě houslisté Miloš Valenta a Aleš Březina. Od počátku se zaměřili na vlastní tvorbu s akustickou hudbou k relaxaci, meditaci, ale také s odbočkami ke zpracování folklóru, hlavně na slovenské lidové nástroje. V tomto duchu u nás nepůsobila a dosud nepůsobí obdobná kapela. Za sebou zatím zanechali 15 alb. Všichni hráči jsou multiinstrumentalisté, ale zároveň specialisté na určitý nástroj: Karel Babuljak na citery a indické harmonium, Vlastislav Matoušek na šakuhači a různé typy perkusí a Jiří Mazánek na sitár, kytaru a zpěv. Jejich hra se vyznačuje obrovskou mírou vzájemného vcítění a respektování se, mnoha prvky improvizace a někdy i vtipu. Každý koncert je jedinečný a posluchači v sobě sami nacházejí ty nejpozitivnější vnitřní stavy vědomí.



Neděle 7. dubna:

19.30 Martin Režný - od 90. let hraje v nejrůznějších kapelách jako např. V koupelně je břitva, Ghettoswingers, Sklo apod. Při svých živých představeních kombinuje elektroniku a hlas, terénní nahrávky a beaty, hluk a ticho. Hudbu nahrává pro rozhlas a divadlo. Jako Säkkikangas vydává kazety a vinyly u Korobushka records.

20.00 Vlastislav Matoušek & dcera - Hlasy šesti stěn

Vlastislav Matoušek - etnomusikolog, multiinstrumentalista, originální hudební skladatel, hráč na japonskou zenovou flétnu shakuhachi, autor mnohdy značně excentrických skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky. S oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy. Jako host vystoupí Veronika Matoušková - klasicky vyškolená pěvkyně.

20.45 Richter & syn

Pavel Richter - český kytarista, představitel experimentálního rocku, od roku 1975 hrál ve skupině Elektrobus a pak Stehlíku, po jeho rozpadu založil kapelu Švehlík, později přejmenovanou na Marno Union, od roku 1986 frontmanem Pavel Richter Bandu, provozuje také nahrávací a vydavatelskou firmu Richtig Music. Byl v českých poměrech průkopníkem samplování přednatočených pásků, vyrobil také z kuchyňského nádobí vlastní bicí nástroj, pojmenovaný po jeho spoluhráči Luboši Fidlerovi fidlerofon, jehož zvuk odborníci přirovnávali ke gamelanu.





22.00 Oldřich Janota

http://www.oldrichjanota.com/

Oldřich Janota - legendární písničkář, nezaměnitelný zpěvák a kytarista, experimentální hudebník, jedna z nejkultovnějších osobností a nedoceněný génius české hudební alternativní scény, neúnavný hledač neprošlapaných cest, básník a příležitostně i břitký fejetonista začal vystupovat v sedmdesátých letech s folkovými baladami.

+ postkoncertní improvizace ad libitum

Počátkem dubna 2019 bude spolek 108 Hz pořádat již třetí ročník festivalu, tentokrát pod názvem Alter 2019, jehož ambicí je prezentovat a popularizovat vzájemné interakce a inspirace mezi domácí alternativní hudební scénou a soudobou experimentální artificiální hudbou, zejména studentů a absolventů našich středních a vysokých uměleckých škol (konzervatoře, HAMU, JAMU, FAMU etc.). Tématem letošního ročníku je pokračování v prezentaci vývoje naší alternativní hudební scény od období perzekucí v důsledku článku Nová vlna se starým obsahem k experimentální a soudobé vážné hudbě 21. stol.

Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit v Praze festival pro systematickou prezentaci audiovizuálních umělců a souborů inspirujících se mimo jiné též postupy a principy soudobé experimentální artificiální hudby, který bude mapovat tyto přesahy od nejstarších projevů po nejnovější experimenty, ovlivněné zejména prudce se rozvíjejícími informačními technologiemi a s nimi spojeným rozvojem nových mediálních prostředků.