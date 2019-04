All stars Praha 2019 - šermířská exhibice

Neopakovatelná akce pro šermíře, fanoušky šermu a všechny co baví sport.

6. dubna 2019 se do Prahy sjedou jedni z nejlepších kordistů světa a utkají se v exhibičním turnaji. Nejen spolu! I šermířská veřejnost bude mít prostor se osobně utkat na planši s těmito medailisty z olympijských her, mistrovství světa a kontinentálních mistrovství. Díky této možnosti se jedná o unikátní šermířskou akci ve světě. Proto nezapomeňte kordy, elektrické šňůry, šermířské oblečení a dorazte k nám do Letňan na třetí ročník celosvětového exhibičního turnaje.

Jedná o neopakovatelný zážitek pro celou Českou republiku, čeká Vás mnoho neskutečných kordových legend jak v akci na planši, tak přímo mezi diváky. Tato akce navazuje na předchozí dva ročníky v Římě a Helsinkách. Nyní akci hostí Praha, využijte neopakovatelnou příležitost a přijďte podpořit super šermířskou akci a zafandit sportu, který milujeme.

Šermířská exhibice je rozdělena do několika bloků. Hlavní soutěž jednotlivců bude probíhat formou dvou kvalifikačních skupin, kde postoupí nejlepších osm do finále. Následně budou probíhat čtvrtfinálová utkání, semifinále a finále individuální soutěže. Po konci individuální soutěže bude následovat exhibiční týmová soutěž, kdy proti sobě nastoupí výběr Severu a Jihu. Obsazení týmů bude vybráno kapitány Severu (Jiří Beran) a kapitánem Jihu (Constantinos Aggelis).

Je nutné zmínit, že Constantinos Aggelis je neformálním otcem celého seriálu, který s myšlenkou pořádání exhibičního turnaje Sever proti Jihu přišel již před čtyřmi lety, kdy se zrodil počátek této krásné tradice. Na těchto exhibičních turnajích se setkávají šermířské hvězdy výjimečně v neformálním uvoněném prostředí, která baví nejen samotné šermíře, ale i diváky. Podstatou celé akce je přátelství, šerm a zábava pro všechny. Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost a užít si sportovní šerm na 100%.

Vstupenky za 200 Kč a více informací o akci na www.praha-2019.cz.