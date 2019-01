Adam Kašpar - Mapa hor (vernisáž)

Vernisáž výstavy Adam Kašpar - Mapa hor.

Adam Kašpar je malíř, krajinář, realista. To první znamená, že jeho doménou je obraz; druhé, že tím, oč se zajímá, je předmětný svět; a třetí, že se jeho zkušenost snaží na ploše plátna nebo papíru zachytit takovým způsobem, aby dosáhl co možná největší vizuální shody obou. Všechny tři momenty jsou problematické a bylo by dobré věnovat jim zvláštní pozornost.

Výstava potrvá do 4. ledna 2019.