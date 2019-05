Accept - Symphonic Terror Tour 2019

Accept vyráží na Symphonic Terror Tour po Evropě. Zamíří i do Česka.

Němečtí titáni Accept vydali 23. listopadu mistrovské dílo s názvem „Symphonic Terror – Live at Wacken 2017". Záznam, který zachycuje unikátního spojení Accept a českých symfoniků, jež vytvořilo na německém festivalu Wacken z klasického koncertu vskutku výjimečný zážitek.



Tato úchvatná show ve Wackenu se právě stala premiérou Symphonic Terror Tour, která v dubnu 2019 odstartuje v Evropě. Zastávka u nás proběhne 15. května v Kongresovém centru Praha.

A bude to velkolepé. Kombinace toho nejlepšího z Accept a doprovodu The Orchestra Of Death vytvoří ohromující hudební i vizuální zážitek pro diváky.

Vstupenky za 1190 Kč k dostání na www.mastersofrock.cz.