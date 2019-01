30. ledna od 12.30 a 17.30 zahrají kapely Zed Jones, Monna a The Rockoons na terase nad hlavním vchodem OD Kotva na náměstí Republiky.

Znít budou hlavně songy The Beatles, bude to totiž přesně 50 let od jejich legendárního koncertu na střeše nahrávacího studia Apple v Londýně.