KDY: Až do jara 2020

KDE: Letenská pláň, Milady Horákové, Praha 7

ZA KOLIK: 7

Na Letné vyrostou tentokrát hned dvě. Ba co více: můžete na nich bruslit až do března zdarma. Poprvé se můžete sklouznout v pátek. Velké kluziště má rozměry 40 x 20 metrů a je největším venkovním v metropoli, malé měří 22 x 10 metrů. Po setmění je plocha i zázemí osvětleno. Výkonná chladicí jednotka udrží led až do venkovní teploty 15 stupňů nad nulou.