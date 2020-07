Botanická zahrada

KDY:

Denně 9-19

Skleník Fata Morgana úterý až neděle 9-12

Vinotéka sv. Kláry pondělí až pátek 13-21, víkendy a svátky 11-21

KDE: Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Nejen milovníky krásných vůní provede areálem Botanické zahrady hl. m. Prahy Vonná stezka, originální vzdělávací projekt, který vznikl díky spolupráci s přední českou odbornicí na vůně Petrou Hlavatou.

„Jedním z hlavních poslání naší zahrady je vzdělávání zábavným nebo netradičním způsobem. Vonná stezka postupně propojuje celý areál prostřednictvím vonných stanovišť, na nichž se návštěvníci zážitkovou formou seznámí s aromatickými rostlinami a jejich vůněmi. Nyní je možné prohlédnout si první čtyři zastavení, v dalších letech přibudou ještě tři,“ zve k návštěvě zahrady Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Za exotickými vůněmi se vydejte do skleníku Fata Morgana

První zastavení Vonné stezky se nachází v tropickém skleníku Fata Morgana. Návštěvníkům představí zrod unikátního parfému, který vznikl přímo zde, v pokladnici rostlinných druhů, jejich rozmanitých tvarů, barev a samozřejmě i vůní. „Parfém nazvaný příznačné

Fata Morgana No. 1 byl vytvořen ze silic z 21 vybraných exotických rostlin, kterým dominuje vůně květů stromu ylang-ylang (Cananga odorata) a citronové trávy (Cymbopogon citratus). Vzácné silice jsme přivezli ze zahraniční expedice na Madagaskar,“ říká Klára Lorencová, kurátorka exotických užitkových rostlin.

K devíti vybraným složkám parfému si přivoníte na doprovodném edukačním panelu umístěném uvnitř skleníku. Uvidíte také speciální kotel, v němž olejová směs zrála a část parfému je tu uložena dodnes. Výsledná vonná kompozice pojmenovaná Fata Morgana No. 1 se stane originálním vonným suvenýrem i milou pozorností pro vaše blízké. Limitovanou edici 950 flakonků tohoto unikátního tělového parfému zakoupíte v infostáncích zahrady za 499 Kč (objem balení 5 ml).

Vydejte se za romantickou vůní růží

K nejvoňavějším rostlinám patří bezesporu růže. A právě jim je věnováno druhé zastavení unikátní Vonné stezky v Rozáriu. Seznámí vás s tajemstvím těchto královen květin a díky vonné skulptuře ve tvaru stylizovaného růžového keře poznáte širokou škálu růžových aromat. V jednotlivých květech jsou ukryty silice čtyř různých růží a tří rostlin, jež svou vůní růže připomínají. Autorem skulptury je měditepec a grafik Vojtěch Jirásko. Rozárium najdete

v severní části botanické zahrady nedaleko expozice kosatců a denivek. Přičichnout si můžete

i ke skutečným květům a nechat se okouzlit vůní růží pěstovaných ve zdejším Rozáriu.

Tajemné svatojánské tradice

Pokud milujete vůni letních bylin a rádi byste odhalili tajemství pohanských tradic našich předků, pak nesmíte vynechat třetí zastavení Vonné stezky. Najdete jej v expozici Stráň a jeho součástí je i umělecká skulptura od měditepce Vojtěcha Jiráska symbolizující Slunce a sloužící k vykuřování vonnými rostlinami. „Lidé v minulosti sbírali v předvečer svátku Jana Křtitele léčivé, aromatické i jinak atraktivní rostliny. Věřili totiž, že byliny utržené v době letního slunovratu mají zvláštní moc. Ačkoliv se řídili pouze svou intuicí, sbírali je právě v době,

kdy mají nejvyšší obsah účinných látek,“ uvádí Klára Lorencová.

Za vůněmi vína na vinici sv. Kláry

Už nyní máte možnost otestovat svou schopnost rozeznávat aromata ukrytá ve víně nebo zdokonalit si čichové schopnosti důležité při degustaci, a to přímo na vinici sv. Kláry díky bance vůní, kterou nově doplnilo 20 vonných soudků. Strom i soudky ukrývají vonné složky vinného buketu.

V plánu jsou další tři zastavení

Ke stávajícím zastavením přibudou například i ta spjatá s biblickými rostlinami nebo vůní lesa. Vonné zastavení v lesní expozici představí vůně pryskyřic, květů stromů a bylin a dokonce

i lišejník. Návštěvníci se na toto a další zastavení mohou těšít v následujících letech.

Kalendář akcí Botanické zahrady květen–září 2020

Fotovýstava Květena Kypru

Do 31. 7., expozice Středozemí

Fotovýstava provede mnoha zajímavými místy Kypru, představí tamní rostlinná společenstva

a řadu druhů kyperské flóry (včetně mnoha endemitů). Návštěvníci se dovědí mnohé

o užitkových rostlinách Kypru, o tamních cibulovinách a dřevinách i snaze o obnovu cedrových lesů. Nebude chybět ani nahlédnutí do bohaté historie Kypru, na jeho kulturní památky a také do současné kulturní krajiny.

Jehličnany

Do 30. 8., venkovní expozice, Fata Morgana

Projděte se zahradou po stezce, která vám představí významné druhy sbírky jehličnanů. Severní část zahrady včetně arboreta nabídne převážně severoamerické a asijské druhy, Ornamentální zahrada přiblíží sadovnické využití jehličnanů, specifické uplatnění těchto dřevin uvidíte v Japonské zahradě. S tropickými a subtropickými druhy se seznámíte ve skleníku

Fata Morgana a v expozici Svět sukulentů. Ve vybraných částech zahrady vás čekají ukázky šišek, jehlic, ale i kmenů a jejich řezů včetně názorných kreseb. To vše doplní velkoformátové fotografie. Děti výstavou provede Čtyřlístek, spolu s ním mohou vyřešit soutěžní kvíz a získat odměnu.

Klára má svátek

12. 8., 13.00–21.00, Vinice sv. Kláry

Vezměte Kláru na piknik. Patronka naší vinice má svátek, přijďte s námi oslavit její velký den. Ve vinotéce sv. Kláry si vyberete z nabídky piknikových balíčků, poradíme vám s volbou vhodného vína a půjčíme skleničky i deku. Čím si připít, je jasné – jedině vínem z naší vinice.

Den Rulandského modrého

18. 8., 13.00–21.00, Vinice sv. Kláry

Rulandské modré může mít mnoho podob. Na vinici sv. Kláry se mu skvěle daří a vyrábíme

z něj svěží rosé, klaret a v dobrých ročnících především červené víno s výborným potenciálem k dlouhodobému zrání. Od 14 hodin bude pro vás na terase pod ořechem přichystána volná degustace vína z této odrůdy.

Vinobraní sv. Kláry

12.–13. 9., Vinice sv. Kláry a Ornamentální zahrada

Na vinici sv. Kláry se opět uskuteční velmi oblíbené a navštěvované vinobraní. Přední vinaři nabídnou to nejlepší ze svých sklípků, dojde i na burčák a rozhodně nebude chybět víno z vinice sv. Kláry. Zveme vás k posezení, poslechu hudby a k tanci na terasu viničního domku, kde bude pro vás jako každoročně připraven bohatý doprovodný program. Pro zájemce bude také možnost navštívit expozici výroby vína s průvodcem. Více informací naleznete na našich stránkách.

Kořeny osobností

Už více než stovka osobností poctila v uplynulých jedenácti letech Botanickou zahradu hl. m. Prahy svou návštěvou, aby podpořily projekt Kořeny osobností, v jehož rámci dochází ke spojení vzácného přírodního bohatství s těmi největšími postavami současného světa. Projekt má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody, ale také to nejlepší, co dokázal člověk, ať již v oblasti kulturní, sportovní, či vědecké. I v roce 2020 přibývají do projektu zajímavé a významné osobnosti, které své jméno spojí s rostlinnými poklady naší botanické zahrady.