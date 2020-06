KDY: Středa 18. června, 21-22

KDE: Královská obora, Praha 7, sraz u Šlechtovy restaurace

ZA KOLIK: Zdarma

Zakrouží mezi stromy, přeletí nad vodními plochami a za zpěvu, jehož ultrazvukové vlny jim svítí do tmy jako reflektory, pátrají po něčem k snědku. A to je ideální příležitost k tomu, abyste si je nenápadně prohlédli a s pomocí ultrazvukového detektoru se do jejich hlasů zaposlouchali.

S pomocí ultrazvukového detektoru zjistíte, jak bohatý zvukový repertoár netopýři mají a jak se od sebe svými hlasy navzájem liší jednotlivé druhy netopýrů, z nichž 17 se v Praze prokazatelně vyskytuje. Zkusíte se naučit je rozlišovat a poznáte jejich specifické rysy. Na výpravě vás doprovodí i některý z ochočených, trvale handicapovaných netopýrů. Odborné vedení netopýří exkurze zajistí lektoři z České společnosti pro ochranu netopýrů.

„Prosíme zájemce, aby svoji účast předem nahlásili na telefonním čísle 777 358 375 nebo na e-mailové adrese makrlik@lesy-praha.cz. Kapacita exkurze je omezená, na jednu exkurzi se vejde asi 20 až 25 účastníků,“ vzkazují zájemcům pořadatelé vycházky za netopýry.

Exkurze začíná ve 21 hodin, trvá zhruba hodinu a je zdarma. Sraz je u Šlechtovy restaurace.

„Na exkurzi doporučujeme vzít si s sebou baterku a vhodné oblečení a obuv do terénu. Konta se bude jen za vhodného počasí. Ne za hustého deště, silného větru ani při velkém ochlazení, to bychom toho od netopýrů totiž mnoho nezaslechli,“ dodávají pořadatelé.