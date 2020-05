Venkovní expozice botanické se znovu otevřely

Po více než měsíci se v pondělí 20. dubna pro zájemce opět otevřely venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy. Po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví o tom minulý týden rozhodl Magistrát hlavního města Prahy, který botanickou zahradu zřizuje. Návštěvníci se tak opět mohou projít rozsáhlým areálem plným kvetoucích rostlin. Přelom dubna a května totiž patří k obdobím, kdy je zahrada nejatraktivnější. Zájemci se mohou těšit na přehlídku jarních cibulovin, konikleců, stínomilných trvalek, rozhodně by neměli minout ani expozici Středomoří plnou vůní a Japonskou zahradu, kde již rozkvétají rododendrony. Skleník Fata Morgana zůstává až do odvolání uzavřený. Venkovní expozice jsou pro veřejnost otevřené denně od 9.00 do 19.00 hodin.

Jarní pivoňková louka. | Foto: BZ