Sokolovna ve Vrchotových Janovicích přivítá v pátek 9. června neobvyklé hosty. Sjedou se sem spisovatelé a osobnosti kulturního života, kteří pro děti od předškolního věku až po mládež, jejich učitele, rodiče i širokou veřejnost přichystali nabitý program. Zahajovací ročník Nádherného festivalu pořádá Knihovna Vrchotovy Janovice pod záštitou obce na počest Sidonie Nádherné a na podporu literatury a výtvarného umění. Jeho důležitou součástí je šíření kultury a vzdělání i rozvoj komunitního života v obcích.

Vrchotovy Janovice lákají na Nádherný festival. | Foto: FB obce

„Chceme do Vrchotových Janovic přinést víc kultury a navázat i na zásluhy Sidonie Nádherné. Akci jsme připravili pro Mateřskou a Základní školu v naší obci, ale zváni jsou i ostatní školy, mládež a dospělí, zkrátka široká veřejnost. Jsme rádi, že naše pozvání přijali významní autoři a nakladatelství,“ říká Kateřina Koubová, vedoucí Knihovny Vrchotovy Janovice. Ta dodává, že akce je nejen pro školy, ale i pro veřejnost. Vstupné je zdarma.

Spisovatelky Lucie Hlavinková a Ivana Peroutková i zástupci nakladatelství Albatros Media Ondřej Müller a Mirka Vobecká si budou s dětmi, jejich učiteli a rodiči povídat o knížkách i jejich hrdinech. A to nejen o takových, jako jsou Krteček nebo jako ti, které známe z foglarovek, ale i o Harrym Potterovi a postavičkách z knížek Disney. Na programu budou i oblíbené knížky současných českých autorů.

Pro děti a dospělé bude určeno povídání na téma Od fikce k realitě aneb jak přežít dnešní svět. Debaty se zúčastní Barbara Nesvadbová, která napsala knížku Mia a její svět, Amar Ibrahim, který je autorem knížek Kurz přežití a Kurz přežití pro děti, a novinář a spisovatel Lukáš Havlas, autor knihy 180 stupňů, v níž se hrdinovi svět obrátí vzhůru nohama.

Podívejte se: Praha otevře první rozsáhlou výstavu rumunské umělecké scény

Další bloky budou věnovány převážně dospělému publiku. „Ženy určitě uvítají, že nás navštíví Barbara Nesvadbová, novinářka a spisovatelka, zejména pro muže bude zajímavá naopak podvečerní debata se Zdeňkem Macháčkem, kriminalistou, který bojoval proti organizovanému zločinu. Všichni se určitě pobaví při vyprávění Miloše Knora, známého komika, který přijede se svou manželkou, ilustrátorkou Evou,“ popisuje dále akci knihovnice.

Kromě povídání o knížkách budou během debat probíhat vědomostní soutěže o knížky. „Chceme posluchače co nejvíc vtáhnout do debaty a inspirovat je k četbě,“ dodává Koubová. Knížky si navíc zájemci budou moct na festivalu koupit za zvýhodněnou cenu a kromě hlavního programu proběhnou i autogramiády a výstava historických pohledů Evy Černé, které jsou z historie obce Vrchotovy Janovice.

Akcí tohoto rozsahu ve velkých městech bývá dostatek, v městysech už o poznání méně. Proto jsou Vrchotovy Janovice a místní škola projektem nadšené – a vítají také účast škol či veřejnosti z blízkého okolí. Iva Chwastková, ředitelka MŠ a ZŠ Vrchotovy Janovice autorská čtení vnímá jako vstupní bránu do světa fantazie a zážitků. Na rozvoj čtenářství má i podle ní neopomenutelný vliv.

Podívejte se: Fanoušci West Hamu slavili na Letné triumf v Konferenční lize

„Ve vzdělávání se snažíme děti přivést ke knihám, rozvíjíme jejich čtenářskou gramotnost a povědomí o krásách z přečteného nejrůznějšími a podloženými metodami. K těm se řadí i autorské čtení, protože ve velké míře obohacuje nejen malé čtenáře, ale i dospělou populaci a podněcuje všechny k zájmu o knihu. Autorské čtení pro školy a širokou veřejnost mi přijde jako výborný způsob, jak přimět i „nečtenáře“ k tomu, aby začali o knize přemýšlet jinak. Zjistí, že obraz, který si při naslouchání v mysli vytváříme, je nezapomenutelný a jedinečný. Takže děkuji za každou chvíli, kdy si autoři udělají čas a věnují se dětem i dospělým,“ říká ředitelka místní školy, která žáky mimo jiné zapojuje i do legendárního řetězového provádění na místním zámku Vrchotovy Janovice.

Zámek patří pod správu Národního muzea a letos půjde o 27. ročník řetězového provázení. Od 31. května do 3. června tak vždy od 9 hodin do 12 hodin a od 13 hodin do 17 hodin potkáte na zámku žáky z páté, osmé a deváté třídy Základní školy Vrchotovy Janovice.

Nádherný festival pořádá Knihovna Vrchotovy Janovice pod záštitou obce. Spolupořadateli jsou MŠ a ZŠ Vrchotovy Janovice, místní TJ sokol, spolek žen a hasičský sbor. Partneři akce jsou Albatros Media, Divadlo Ungelt, Fotocomplete.cz, POTYA, Imaginox, restaurace Na Rychtě a Průmyslové zboží Vrchotovy Janovice.

Nádherný festival: ProgramZdroj: archiv pořadatele akce