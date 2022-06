Vytrvalostní závod Country Cross, SuperEnduro a poprvé v historii dětský motokros, budou hlavní taháky tradiční akce Rock’n’Ride.Zdroj: Rock’n’RideTohle je ojedinělá událost, kterou si nenechá ujít žádný motokrosový nadšenec. V areálu Kavčák se opět budou prohánět stovky závodníků. Ti budou zlákáni do oblíbeného Memoriálu Jaroslava Kuklíka, který je vypsaný pro hobby jezdce. V něm se pojede systémem country cross dvojic na 120 minut. „Startovní listina se jistě plní, pořád ale ještě pár míst zbývá. Přihlásit se je možné na našich stránkách,“ dodal Kuklík.

Pravidla jsou jasná - Na trati bude vždy jeden jezdec z přihlášené dvojice a mohou se kdykoliv střídat. Jeden závodník může bez vystřídání ujet maximálně tři kola, start bude hromadný. V minulém roce memoriál opanoval Marek Borák s Matějem Škutou.

Součástí Rock'n'Ride je MČR v SuperEnduru. To se opět uskuteční na speciální trati a za večerního osvětlení. Také zde obhajuje prvenství Matěj Škuta. Dále by měl dorazit Marek Borák, Honza Baláš, František Smola, David Čadek a Matěj Skořepa. Novinkou letošního ročníku jsou dětské závody KBS Kids Race. „Moc se na to těšíme. Součástí programu budou doprovodné akce pro děti se skákacími hrady, dále pak lezecká stěna a dopravní hřiště. Tedy zábava pro celou rodinu," upřesnil Vít Kuklík.

Poprvé v historii nebude však součástí programu tradiční freestyle motokrosový závod. Areál pro akrobatické skoky na motorce nebude přístupný. Libora nebo Filipa Podmola diváci nepřijdou, během Rock’n’Ride osobně dorazí. A pestrý bude také kulturní program, v pátek dorazí kapely Keks, The Heathrow, v sobotu pak GREEN DAY TRIBUTE. DJ Akvamen pak muzikou provede SuperEnduro závodem.