Na své si v letní Praze konečně přijdou milovníci kultury. Už poněkolikáté v řadě česká metropole uvítá na holešovickém Výstavišti přehlídku pouličního performativního divadla. Oproti předchozím letům se ale kvůli celosvětové pandemii odehraje pouze v tuzemském duchu. Přesto na fanoušky čekají bezpochyby nezapomenutelné zážitky, korunované alegorickým průvodem se světelnými loutkami a medúzami 12. července. Ten divadelníci už tradičně využívají k tomu, aby Pražanům dokázali, že divadlo není mrtvé umění, ale že se naopak velmi dobře posiluje s pokrokem v moderních technologiích. A pokud loutkového divadla nebude mít ani pak dost, zajděte do Domu U Zlatého prstenu, kde Muzeum hl. m. Prahy pořádá výstavu zasvěcenou 100 letům loutkového divadla na území Čech.

Hudební vyžití i v roce 2020 zaručují Riegrovy sady nedaleko Hlavního nádraží. Sezónu odstartovala poprocková kapela Chinaski a další budou v průběhu července a srpna následovat. Série open air koncertů se tak zúčastní například mládežnická senzace Mirai, ale také třeba léty prověřená jistota kvalitní muziky i zábavy v podobě Banjo Bandu Ivana Mládka. To vše v příjemném prostředí místní restaurace, která všem nadšencům zajišťuje žádané občerstvení.

Jubilejní trhy

Co by byly pražské náplavky bez farmářských trhů? Oblíbená přehlídka tuzemských trhovců přiláká každoročně na břeh Vltavy tisíce lidí. Na ty tu čeká na stovku stánků s pestrým výběrem lokálního zboží od sezónní zeleniny a ovoce až po mléčné výrobky. Těžko věřit, že se na Rašínově nábřeží za tímto účelem scházejí (nejen) Pražané už 11 let! Inspiraci přitom pořadatelé čerpali z podobných akcí v Německu i Spojených státech amerických.

Jedenácté narozeniny slaví farmářské trhy teď v sobotu – 11. července 2020. Při této sváteční příležitosti radní pro správu majetku Jan Chabr (TOP 09) zhodnotil přínos, který tato ojedinělá akce má pro společenský život v českém hlavním městě: „Praha organizuje farmářské trhy proto, aby podpořila lokální výrobce, aby je do určité míry zviditelnila a dostala blíže k lidem. To byla myšlenka, proč se vůbec konaly poprvé. Postupně ale nabyly širšího významu – a proto dnes můžeme mluvit o trzích na nábřeží jako oblíbené víkendové společenské akci. Lidé sem už nechodí jen nakupovat, ale třeba jen korzovat či se potkávat s přáteli. Přejeme tedy vše nejlepší na dalších jedenáct let dopředu.“

Artistická podívaná v korunách stromů

Pokud vás cesta zavede za brány Zoologické zahrady hl. m. Prahy, zbystřete! Rozhodně si nenechte uniknout její nové obyvatele. V zahradě se nedávno s velkou slávou otevřel Darwinův kráter, domov exotické australské zvířeny. Další novinka na sebe však nenechala dlouho čekat.

„Po Darwinově kráteru otevíráme další novinku, která potěší všechny návštěvníky Zoo Praha. Pavilon je opět unikátní, krásně architektonicky zpracovaný a usazený do místa plného zeleně, kam je radost přijít,“ dmul se pýchou náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) při slavnostním otevření dřevěného pavilonku, který společně s ředitelem Miroslavem Bobkem zpřístupnili veřejnosti přeseknutím liánovitých šlahounů mačetou.

Najdete jej v dolní části zoo a momentálně skýtá domov mnoha živočichům, především kotulům veverovitým. Ti nabízejí návštěvníkům opravdu energickou podívanou – celá tlupa těchto malých opiček, čítající devět samic a nově příchozího vůdce smečky Manua, překypuje energií hlavně při hledání potravy v nejvyšších patrech exotických moruší. Kotulům přitom hrozila ztráta domova, nakonec na nutných úpravách jejich dosavadní expozice vydělaly. Mají teď zbrusu nový příbytek.

Zasloužený oddych v hájovně

Pokud dáváte přednost spíše fauně mírného pásu, určitě navštivte zrekonstruovaný Zookoutek v Kamýku. Jeho obyvatelé sice byli více než 5 let bez domova, ale sami určitě uznáte, že se čekání vyplatilo. Není proto lepší plán na víkend než s celou rodinou vyrazit na túru po zelené turistické trase, a přitom se občerstvit v místní hájovně a kochat se tím, jak si žijí vzácné kozy kamerunské a walliserské, či bažanti diamantoví.

Ambiciózní renovace proběhla pod taktovkou Lesů hl. m. Prahy a za štědré finanční podpory pražského magistrátu. „Zookoutek je častým cílem návštěvníků kamýckého lesoparku, kteří ocení i netradiční zvířecí obyvatele,“ komentoval projekt náměstek Hlubuček. V těsném sousedství zookoutku se navíc nachází i záchranná stanice, kde zaměstnanci Lesů pečují o nalezená zvířata v akutním ohrožení života.

Vše, co jste kdy chtěli vědět o jehličnanech

Zajímá vás spíše, co se děje v rostlinné říši? I pro vás máme doporučení – trojská botanická zahrada totiž během prázdnin hostí unikátní výstavu jehličnatých stromů. Vedení zahrady si při její přípravě kladlo za cíl představit návštěvníkům cyklus života této specifické floristické odrůdy, vyzdvihnout jejich revoluční potenciál pro zvládání boje se suchem, i poukázat na to, proč už nejsou mezi zahrádkáři tak oblíbené. Připojte se k řadě známých osobností českého veřejného života, které se účastnily oslavné vernisáže, a obdivujte tyto pozoruhodné stromy.

K vidění jsou nejen druhy typické pro tuzemské podnebí, ale též jehličnany exotické. S těmi se střetnete například v Japonské zahradě. Není totiž žádným tajemstvím, že péče o tyto stromy má mnoho společného s japonským tradičním uměním úpravy bonsají ikebany. Petr Hlubuček nadto vyzývá, aby si hosté všimli i západního vstupu, který probíhá rekonstrukcí. Na oddychové místo s novou restaurací či přednáškovým sálem se veřejnost může těšit už brzy.

Plavecká sezóna v plném proudu

Menší krizí si během pandemie prošly populární pražské bazény. Plavecké areály v Podolí nebo na Strahově či Šutce se musely i po skončení karantény potýkat s úbytkem návštěvníků, hlavně ve světle zrušení školních plaveckých kurzů. S příchodem vysokých teplot se ale jejich dveře znovu netrhnou. „Když se podíváme na průměrnou denní návštěvnost třeba v aquacentru Šutka, během května byl pokles proti loňskému roku zhruba padesátiprocentní, což je s ohledem na hygienická omezení celkem pochopitelné,“ komentuje aktuální trendy Jan Chabr: „Ale už v červnu byla návštěvnost téměř srovnatelná s loňským rokem. Je to dobře, koupání k létu patří, a hlavně děti si je mohou užít zase naplno.“

Oblíbené aquaparky zkrátka najíždí na prázdninový režim – v Aquapalace Praha v Čestlicích nabízejí celé léto animační program pro děti tematicky zaměřený na piráty. Další se zase rozhodli, že koronavirus nejmenší školáky o plavání nepřipraví. V Aquadream na Barrandově se proto mají příležitost přihlásit do několika výukových turnusů pod dohledem akreditovaných instruktorů. Plavecký stadion v Podolí sází na co nejširší nabídku služeb – pořádají se zde lekce jógy či pořádají několik příměstských táborů. Tak šup do plavek!