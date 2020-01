Tropický prales je plný života, a to nejen ve dne, alei v noci. Tehdy totiž ožívají tajemné příběhy rostlina zvířat, které za slunečního svitu zůstávají opomíjené. Po roce se do skleníku Fata Morgana vracejí oblíbené večerní komentované procházky setmělými expozicemi nazvané Džungle, která nespí.

Fata Morgana v noci ožívá. | Foto: Botanická zahrada

KDY: 10. 1. až 28. 3., Leden: Pátek od 18. Únor: Pátek a sobota od 18. Březen: Pátek a sobota od 19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: 200 Kč, děti do 15 let a studenti 100 Kč, děti od 3 do 5 let 50 Kč, do 2 let zdarma