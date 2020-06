"Kromě zajímavého hudebního složení a úžasného prostředí vás čeká skvělá veganská kuchyně od Bubu´s Pub & Kitchen. Na místě pořídíte vstupenky za 400 Kč. Maximální kapacita akce je 300 návštěvníků," říkají David s Honzou s pořádajícího Šlinc Records.

Program:

13.00 Pakostěn

13.50 The Shifty Grifts

14.40 The Tower

15.30 Szmej

16.20 Baestien

17.10 Hnus umírající

18.00 Insistent

18.50 Lahar

19.40 Flowers For Whores

20.30 Lyssa

21.20 The Gangnails

22.00 Edův syn