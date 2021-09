151 dní po evropských stezkách

KDY: Pátek od 19

KDE: Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 200-500 Kč

Přednáška Lucie Kutrové o tom, jak začalo její cestování, jak se zamilovala do hor, jak připsala svou 120 položku na seznamu snů a přání a jak konečně našla parťáka pro život. Bude vyprávět o své Svatojakubské pouti, zavzpomíná na Pacifickou hřebenovku i depresi, která přišla poté. Představí traily v Evropě i Česku. Diváky čekají příhody z toulek, rady a tipy pro cestování se psem, dítětem, bráchou i tátou. Protože se Lůca snaží vždy pomáhat zvířatům, která neměla tolik štěstí jako její parťák Marvel, založila projekt Pomáhám s Marvelem, kam bude směřovat nemalá část výdělku večera, tj. do útulků, kde jsou peníze v této době velmi třeba.

Modrá Vopice: Show Your Guts

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč



V klubu Modrá v pátek proběhne večírek pro příznivce extrémí drsné hudby. Vystoupí kapely Murder Rape Amputate, Sperm Of Mankind, Abhorrent Cabaret, Capsaicin Stitch Rupture a Pothead.

Kali & Peter Pann vystoupí ve Fóru Karlín

KDY: Pátek od 20 (koncert od 22)

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: 590 Kč



Po dvou letech se hudebníci Kali & Peter Pann opět ukáží v Praze, aby pokřtili nové album. Těšte se na zajímavou show, křest alba a řadu zajímavých hostů.

Chuchelské vinobraní

KDY: Sobota od 13

KDE: Chuchle arena Praha, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: 330 Kč, k dispozici VIP vstupenky za 2200 Kč se spoustou výhod



Výběrové víno z celé republiky, našlapaný hudební doprovod a program pro celou rodinu. Nejen to vás čeká na letošním Chuchelském vinobraní, které proběhne v sobotu 18. září od 13 hodin v areálu dostihového závodiště Chuchle arena Praha. Těšit se můžete například na Jaroslava Uhlíře s kapelou, legendární PSH, cimbálovou muziku Trnka, kapelu Mladí a neklidní, rappera Justina Case a mnoho dalšího.

Vyšehradký voříšek

KDY: Sobota 9-18

KDE: Vyšehrad (Letní scéna), Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Vyšehradský voříšek je slavnostní den pro psy, jimž se osud obrátil k lepšímu. V přehlídkové části jsou vítáni adoptovaní pejsci z útulků, zachránění z množíren, ale i pejsci bez papírů, jejichž páníčci třeba až později zjistili, že skočili na špek. V doprovodných soutěžích se mohou předvést i pejsci s průkazem původu.

Jablkobraní

KDY: Sobota 10-17

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Již tradiční ctěnické jablkobraní nabídne jablka na mnoho způsobů. Před zámkem se rozprostře řemeslnický jarmark a představí tradiční řemesla, jako je hrnčířství, košíkářství, pekařství a cukrářství. V zámeckém parku budou zahradníci ručně lisovat mošt z jablek z místního sadu a nebude chybět ani zábavný program pro děti - pohádka O červené Karkulce a setkání s živým Patem a Matem.

Zvířátka a loupežníci

KDY: Sobota 15-16.30

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč

Na malém statku žila kdysi stará a chudá statkářka. S ní tam žili koza, kočka a kohout. Jednoho dne se zvířata rozhodla vydat do světa a živit se zpěvem. Jenže do společného koncertního vystoupení měli ještě pěkně dlouhou cestu. A na té cestě je čekala chatrč uprostřed lesů, ve které přebývala dvojice zlotřilých loupežníků…

Buchty a loutky dětem: Pohádková zahrada

KDY: Sobota 11-19

KDE: Kinského zahrada na Smíchově, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Můžete se těšit na divadelní představení, koncert, dílny, výměnný bazárek, knihy, hry a další. Představení budou tlumočena do znakové řeči!

Rhythm scapes: Jazz

KDY: Neděle od 20

KDE: La Macumba, Štefánikova 230/7, Praha 5

ZA KOLIK: 200 Kč

Na prvním jazzovém koncertu v La Macumba zazní skladby bubeníka Petra Nohavici. Jeho hudba je charakteristická hlubším zvukem, je plná vyprávění a odráží osobní cestu zakořeněnou v radosti a životních okamžicích. Kapela také přednese některé skladby Cyrille Oswalda, inspirované karibským a jihoamerickým rytmem. Kapela zahraje ve složení: Allison Wheeler - zpěv, Cyrille Oswald - saxofon, Jiří Levíček - klávesy, Jaromír Honzak - basa a Petr Nohavica - bicí. Tento koncert je první částí sedmidílné série akcí, které se bude konat každou neděli až do 31. října.

Street food festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



"Rozpálíme grily, zatopíme pod kotly, nažhavíme pánve a servírujeme komplexní výběr českých street food gastro zážitků. Buďte u toho! Žádné polotovary, žádné koncerny, vše dobré a čerstvé. K tomu pohoda a přátelská atmosféra," lákají pořadatelé.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Cyrano z Bergeracu

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 140 Kč



Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvede Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu.

Street coffee festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Karlínské náměstí bude v neděli doslova provoněné kávou. "Představíme vám ty nejlepší pražírny a kavárny, vychutnat si budete moci kávové rituály, alternativní i klasickou přípravu kávy a nebude chybět ani tolik oblíbené Cold brew. Jako vždy se můžete těšit i na skvělou nabídku jídel, která uspokojí i ty největší gurmány. Živá muzika, program pro děti i pro dospělé a parádní atmosféra," lákají pořadatelé.

Setkání s dravci

KDY: Neděle 15-18

KDE: Centrum H55, Hloubětínská 1138/5, Praha 14

ZA KOLIK: 30 Kč



V zahradě H55 se představí tentokrát dravci. Přijďte se podívat na dravce létají lidem těsně nad hlavou, volně kroužící, sedající dětem i dospělým na ruku nebo lovící atrapu kořisti. Budete tak mít možnost být v přímém kontaktu s dravci a některé si budete moci i pohladit.

Vinobraní na Grébovce

KDY: Pátek a sobota 12-20

KDE: Náměstí Míru (pátek) a Havlíčkovy Sady (sobota)

ZA KOLIK: Vstup v podobě skleničky 100 Kč

Jedno z nejoblíbenějších pražských vinobraní si můžete užít v pátek i v sobotu. Na obou místech vás čeká cimbálová muzika, v sobotu v Grottě vinařské městečko s degustací kvalitních vín a v horní části sadů prodejní stánky. A hlavně spousta zábavy a vynikajícího vína.

Botanická zahrada bude plná unikátních dekorací

KDY: Denně 9-19, do 22. září

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada hlavního města Prahy na podzimní období připravila výstavu Krása živých květů a sušených plodů. Unikátní výstava zavede návštěvníky do období času hojnosti a oslav podzimní sklizně, tak jak jej kdysi zažívali majitelé trojského zámku, ale i obyvatelé na hospodářských usedlostech zdejšího panství. Aranžmá vzniknou v průběhu celorepublikového semináře pod vedením floristy Slávka Rabušice a jeho kolegů, jejichž práce je možné obdivovat při návštěvách českých hradů a zámků. Výstava se uskuteční od 11. do 22. září a zájemci se s ní seznámých ve venkovních expozicích trojské botanické zahrady a na vinici sv. Kláry.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Sobota: 20.00 Zátopek (životopisný/ČR), 23.59 Prvok, Šampón, Tečka a Karel (komedie/ČR)

Neděle 19.30 Mimi šéf: Rodinný podnik (animovaný/USA), 21.30 Zelený rytíř (fantasy/USA, Irsko)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sluneční králové

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Festival Evolution

KDY: Pátek a sobota 10-19, neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 200-550 Kč



Festival nabídne velké množství novinek, trendů a inspirace. Najdete vše, , co souvisí se zdravým životním stylem, od nákupů a poraden až po festivalové programy pro celou rodinu. Festival bude třídenní a čeká vás bohatá nabídka vystavovatelů (přírodní kosmetika, kvalitní potraviny, bio produkty, eko drogerie, potřeby pro děti, bio textil), kteří slibují festivalové slevy, vzorky a ochutnávky. Pro toho, kdo zamíří na přednášky, bude připraveno sedm programových sálů s přednáškami, semináři, workshopy, ukázkovými lekcemi i pohybovými aktivitami.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Letňanské pivobraní

KDY: Pátek od 16 a sobota od 13

KDE: Letňany, Na Staré návsi

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Čeká na vás bohatý program, kdy vystoupí mimo jiné cvičený pejsek, Élan revival, AC/DC tribute nebo kapela Portless. Těšit se můžete také na světelnou show Firelowers, freestyle na kole či závěrečný ohňostroj. Součástí programu budou také výtvarné dílny Slunečnice, soutěže, pohádkový kvíz, tombola, atrakce i občerstvení.

Prosecco piknik v Břevnovském klášteře

KDY: Pátek 15-22 a sobota 12-22

KDE: Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup 100 Kč v podobě degustační skleničky

V parku vedle Břevnovského kláštera budete mít šanci ochutnat především různé druhy Prosecca a italské speciality, přímo na trávě v nádherném prostředí. Vezměte si deku, nebo si ji na místě půjčte a relaxujte se svými přáteli a rodinou. Zaposlouchejte se do hudebního programu, který je součástí.