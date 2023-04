Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

V trojské botanické zahradě byla zahájena poutavá a zajímavá výstava motýlů! | Foto: BZ

Pátek 7. dubna

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Velikonoce se Sylvanian Families

KDY: Pátek po celý den

KDE: OC Letňany, Tupolevova, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Oblíbený čokoládový králíček Freya a oříšková veverka Ralph ze Sylvanian Families míří do obchodního centra Letňany. Spolu s nimi se můžete těšit na skvělý animační program s animátory, meet & greet, prostornou hrací zónu, foto zónu, mini výstavičku domečků, dva velikonoční tematické workshopy, super tombolu s dárky od Olymptoy a Sylvanian Families.

Zahájení sezony: Velikonoční dostihový den

KDY: Pátek od 12

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli začíná nová metropolitní sezona. Vrcholem dne bude dostih 96. Gomba handicap, 65. Velká dubnová cena. Doprovodný velikonoční program: tvořivé dílničky pro děti (pletení pomlázek, malování vajíček, drátování ozdob, sypání pískem, výroba zvířátek), prodejní stánky s velikonočním artiklem, velikonoční beránek z naší pekárny, Králičí hop – exhibiční vystoupení, malování na obličej.

Psychedelický večer ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 350 Kč



Páteční Sabbath-worship v klubu Modrá Vopice. Připravte se na heavy headbangin' veselku plnou po čertech dráždivých riffů! Postupně zahrají: 19.30 Moist Wanted, 20.30 King Solomon, 21.35 Wall a 22.22 Desert Storm.

Sobota 8. dubna

Jazz Dock dětem: Zajíček a velká mrkvová záhada

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí. Někdo ukradl zajíčkovi papání. A to se nedělá! Avšak zloděj se přepočítal. Protože Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu – začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království. Hudební a interaktivní pohádka i pro nejmenší děti.

Den otevřených dveří hangáru Točná

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 12

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



"K vidění budou naše letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé z nich i ve vzduchu! Pro více aktuálních informací sledujte náš facebookový profil a webové stránky www.tocna.cz. Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti, případně parkovat na krajnicích dle koordinace městské policie Prahy 12. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS. Děkujeme," vzkazují pořadatelé akce.

Párou Prahou do Hostivice

KDY: Sobota

KDE: Vlakové nádraží Praha - Vršovice, Praha 10

ZA KOLIK: Od 290 Kč

Oslavte letos velikonoční svátky netradičním způsobem, vraťte se v čase a svezte se v sobotu 8. dubna parním vlakem vedeným lokomotivou Všudybylkou (354.195) s postrkem (Hektor T458.1190). Vlak pojede po okružní trase Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Zličín – Praha-Vršovice.

Neděle 9. dubna

Žižkonoce: Velikonoční hra pro celou rodinu

KDY: Neděle od 13

KDE: Start Vozovna Žižkov, Praha 3

ZA KOLIK: 120 Kč pro koledníka, doprovod vstup zdarma



Letos se přihodilo, že slepička poztrácela po Žižkově svá vajíčka. Ta jsou rozeseta na pěti místech po celé čtvrti a vy je najdete, když se vydáte po naší žižkonoční trase. Nejprve je ale potřeba si vyrobit košíček, do kterého svá vajíčka nasbíráte. Jeden takový si vyrobíte na startu ve Vozovně a pak už se můžete vydat na dobrodružné pátrání napříč celým Žižkovem. Trasa vede přes pět zastavení, která jsou v režii pěti žižkovských organizací. Na každém stanovišti na vás čeká malý úkol, který s pomocí dospělých zvládnou i ti nejmenší koledníci. Odměnou vám bude vždy jedno vajíčko do košíčku! Nasbírejte je všechny a je jen na vás, jakou přesnou trasu ke sběru vajec zvolíte a kolik času na jednotlivých zastaveních strávíte. Jistě je jen to, že trasa Žižkonoc vede z KC Vozovna do Atria na Žižkově, kde hra nejpozději v 18 hodin končí. Tam vám bude odměnou sladká koleda. A taky něco navíc!

Tesa a Mayon na Sedmičce

KDY: Neděle 19-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého, Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: Od 390 Kč

Post-metalově laděné experimentální trio Tesa z Lotyšska už osmnáctý rok neskrývá svou vášeň pro hraní si s žánry a zvukovými krajinami, míchání temných melodií s ambienty, motání se v psychedelických smyčkách a vyvolávání noisy erupcí. Pokud vám nejsou cizí Neurosis, Godspeed You! Black Emperor nebo třeba Grails, budete se "na kopci" ve strahovské Sedmičce 9. dubna cítit báječně. Předskočí jim post-naladění alternativci Mayon z Opavy, kteří pro fanoušky kvílivě táhlých melodií a snových atmosfér mohou znamenat domácí objev.

Vícedenní akce

Na Velikonoce až do pravěku

KDY: Až do 10. dubna

KDE: Muzeum Karla Zemana (Saská 3, Praha 1) a Dinosauria (Ke Kopanině 421, Tuchořice)

ZA KOLIK: Od 360 Kč, dospělí 450 Kč



Vydejte se na velikonoční cestu za dinosaury! Dvě unikátní muzea vás provedou světem dinosaurů a ukážou vám druhohory tak, jak jste je ještě neviděli. Od čtvrtka 6. dubna do pondělí 10. dubna 2023 bude v Muzeu Karla Zemana k zakoupení zvýhodněná dvouvstupenka, která vám umožní také vstup do Dinosauria Museum Prague s více než 30% slevou. V Muzeu Karla Zemana se vydáte na opravdovou Cestu do pravěku. Seznámíte se s Jirkou, Toníkem, Mirkem a Petrem, sáhnete si na opravdové dinosauří vejce, dozvíte se, jak Karel Zeman rozhýbal dinosaury ve filmu, a odnesete si spoustu fotek, třeba s mamutem. Navíc prozkoumáte i další techniky a triky českého filmového génia. V Dinosauria Museum Prague dinosauři ožívají. Objevíte 154 milionů let staré kostry dinosaurů, věrné modely v životní velikosti a unikátní sbírku minerálů, která zahrnuje neuvěřitelných 6000 exponátů. Vydáte se 80 milionů let nazpět do druhohor a setkáte se tváří v tvář s T-REXem!

Velikonoční tvoření na náplavce

KDY: Sobota a neděle 11-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup do dílničky 50 Kč

Přivítejte Velikonoce na náplavce. Bude připraven materiál na společné velikonoční tvoření, ze kterého si děti vytvoří pestré dekorace. Vy si mezitím můžete na zahrádce užívat výhled na Vltavu se skleničkou prosecca v ruce. U stolu se bude tvořit: papírové zápichy do květináčů, mechové skořápky, papírové dekorace na zavěšení a velikonoční přáníčka.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Matějská pouť

KDY: Do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč

Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.