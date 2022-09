POST-IT vydali v roce 2019 nové EP „Co tě neposílí, to tě zabije“, bohužel přes covid ho nebylo možné představit na koncertech. Ale to vše se změní. POST-IT připravili pro fanoušky speciální koncert se spřízněnou formací CheckPoint.

POST-ITZdroj: archiv kapelyVršovická kapela POST-IT odstartovala svůj comeback v roce 2017 speciálním vzpomínkovým koncertem. A v roce 2022 se chce opět vrátit na pódia mezi absolutní špičku české klubové scény. Její našlapané koncerty plné crossoverových melodií, vždy oplývaly šlapající rytmikou, hutnou kytarou a skvělým zpěvem Josefa „Czendy“ Urbánka.

A frontman dodává: „Jsme v nejlepší formě, v jaké jsme kdy byly. A rád bych dodal, že my rozhodně nepatříme do starýho železa. A to si všichni zapamatujte.“ Nyní poprvé odehraje koncert s novým pátým členem kapely a navíc tak, jak ho fanoušci doposud nikdy neslyšeli. Zahrají songy z úspěšných alb Sektor 10 a Ideál, ale také z nového v úplně nové koncertní aranži.

Pokud jste zvědaví, kdo je oním novým – pátým členem kapely? Tak přijďte se podívat, svoji show rozbalí v pátek 2.9.2022 v Praze v „Gauči ve Stromovce“. Sekundovat jim bude formace CheckPoint, pro kterou je akce dle jejich frontmana Tomáše Chrudimského: „Společný koncert s POST-IT jsou pro nás vždycky takový malý Vánoce."

Farmářské trhy na Andělu

KDY: Pátek 8-20

KDE: Pěší zóna Anděl, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Asie vzdálená a blízká

KDY: Pátek 10-20

KDE: Centrální park Pankrác, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Projekt má za cíl zvýšit povědomí majoritní společnosti o asijskou kulturu a zároveň aktivně zapojit českou společnost do vzájemného bližšího poznání. Otevřenou, nekonfliktní formou chceme změnit pohled na Asiaty a jejich kulturu, která je českým občanům vzdálená a často těžko pochopitelná.

Zvlášňý škola slaví 30 let

KDY: Pátek od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 300 Kč



Známá česká punková kapela Zvlášňý škola oslaví v klubu Modrá Vopice třicáté výročí! Přijďte si to s ní užít. Jako hosté vystoupí VVÚ a Rozšláplý kecky.

Sobota 3. září

Science festival na desítce

KDY: Sobota 10-22

KDE: Park Gutovka, Praha 10

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte s dětmi do areálu Gutovka poznávat vědu a zamávat letošním prázdninám. Science festival na desítce, který se po loňském velmi úspěšném prvním ročníku stává pomalu tradicí, ukáže mládeži i dospělým, jak zábavný může být vědecký výzkum.

Battle Beast a Future Palace v Akropoli

KDY: Sobota: otevření sálu 18.30

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: Od 700 Kč



Skandinávská melodika s ďáblem v těle! Fini Battle Beast na poli power/heavy metalu inspirovaného 80. lety patří mezi nejvýraznější formace žánru. Nejenže neúnavně koncertují, ale ač ctí všechna pravidla žánru, nebojí se do něj vnést i svérázný smysl pro humor.



Battle Beast a Future Palace v Akropoli.Zdroj: ObscureBattle Beast prosluli energickými koncerty, kterým nejen v chytlavých refrénech dominuje Noora Louhimo jako jedna z nejsilnějších frontmanek v klasickém metalu, ale slaví úspěchy i se svými nahrávkami. Ty se pravidelně umisťují na popředních prodejních příčkách i v hitparádách, poslední dvě alba na Emma Gaala (finská Grammy) v žánru metal získala ocenění "Album roku".



Battle Beast se po kovidové pauze opět vrací na cesty a jednu zastávku budou mít i v Praze v Paláci Akropolis, kde jim předskočí ambiciózní Future Palace. Toto post-hardcorové trio z Berlína s výraznou zpěvačkou Marií do těžkých riffů vkládá překvapivě silně melodické a hitové linky, že je u nich těžké si nevzpomenout na Bring Me The Horizon, příp. Spiritbox či While She Sleeps. I zde se setkáváme s ovlivněním různými styly elektroniky nebo synthpopu, takže i přes agresivní háv a dramatično je tu cítit snaha vydrápat se ze dna propasti zpět na světlo. Druhá deska „Run“ je na cestě!

Wannado: Dětský sportovní festival

KDY: Sobota 10-17

KDE: Areál Hamr Braník, Vltavanů 1542, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Dvanáctý ročník největšího rodinného sportovního festivalu je tady! Nenechte si ujít jedinečnou přehlídku sportovních aktivit z Prahy i okolí a objevte lákadla aktivního světa Wannado. Překážková nafukovací dráha Ninja Race, laserová biatlonová střelnice ani zóna Wannado odrážedel pro nejmenší sportovce nebudou chybět. Během dne na Vás čeká nejen pořádná dávka pohybu, ale také setkání se známými sportovci jako například: Barbora Strýcová, Arnoš Petráček a Jozef Dostál. Celodenním programem akce Vás provedou moderátoři Katka Říhová a Martin Pořízek spolu s oblíbenými postavičkami ze světa Wannado - Bernilem, Keryanem, Meerfun a Nailou.

Dožínky na Letné

KDY: Sobota od 10

KDE: Letenská pláň, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Letenská pláň se opět promění v místo oslavy zemědělství a folklórních tradic. I letos si pro vás připravujeme farmářský trh s bohatou nabídkou produktů, vystoupení folklórních souborů, prezentaci několika zemědělských svazů spolu s přehlídkou hospodářských zvířat a mnoho dalšího. "Samozřejmě myslíme i na děti, které čeká bohatý doprovodný program v podobě divadla, skákacího kombajnu a několika různých soutěží, po kterých mohou zavítat na různé zajímavé expozice do Národního zemědělského muzea. Po celý den ho budete mít možnost navštívit zcela zdarma," zvou pořadatelé.

Létání v Letňanech

KDY: Sobota 14-17

KDE: Letňansko-kbelský lesopark, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte se podívat na (nejen) volně létající papoušky! "Již posedmé se setkáme s kamarády a papoušky v Letňanském Lesoparku. Papoušky můžete vidět při různých aktivitách - jak si lebedí na bidle, pohupují na větvích stromů nebo si užívají létání po parku. Přijít můžete "na čumendu", nebo klidně i se svým papouškem! Své čtyřnohé kamarády však raději nechte doma. Rádi samozřejmě zodpovíme všechny vaše dotazy, které ohledně papoušků můžete mít," zvou pořadatelé akce.

Pivovarské slavnosti

KDY: Sobota od 14

KDE: Pivovar Uhříněves, K Sokolovně 37, Praha 22



"S radostí Vám oznamujeme, že letos se po dvou letech nepřejících okolností Pivovarské slavnosti uskuteční v celé své kráse! Minulé ročníky navíc nechceme pouze dohnat, ale naopak si je vynahradit, proto Vás kromě skvělého piva a jídla čeká také nadupaný program plný skvělých koncertů, tomboly a dalšího programu," zvou vás lidé z pivovaru.

Neděle 4. září

Buchty a loutky: Benjamín a vlk

KDY: Neděle od 15 a od 17

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč

Na motivy knihy Joe Todd-Stantona Artur a zlaté lano. Jakou cestu bude muset vykonat Benjamín, aby přemohl temného vlka? Dobrodružný příběh malého chlapce, který se svojí kouzelnou pomocnicí vykoná veliké věci. Pro děti od 5 let.

Vegan Burger Festival

KDY: Neděle 11-18

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Jistě jste již ochutnali mnoho veganských burgerů.. Ale v neděli budete mít příležitost zjistit, kolik jste jich ještě neochutnali a jak rozmanité jsou.

50 let kultury na Vltavě

KDY: Neděle od 15.30

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Právě 4. září 1972 se v tuzemském éteru poprvé rozezněla znělka Vltavy, samostatné české kulturní rozhlasové stanice. Přesně 50 let poté si můžete vyjít na pražský Střelecký ostrov, kde od 16 hodin vystoupí Dan Bárta, Milan Cais, Beata Hlavenková, Marta Kloučková, Never Sol a Ondřej Pivec, a to v doprovodu Rozhlasového orchestru Gustava Broma.

Vícedenní akce

Výstava Martin Salajka: Mimikry

KDY: Denně do 2. října

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 90-120 Kč



Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tematické instalace a kabinetu kuriozit.

Prague Harley Days & Burgerfest

KDY: Pátek až neděle

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Od pátku do neděle je na programu další ročník již tradiční motocyklové akce Prague Harley Days. Tu letos čeká 10. jubileum, a tak se rozhodla bilancovat a svým návštěvníkům nabídnout to nejlepší z jednotlivých let. Návštěvníci si tak budou moci znovu vychutnat to, co je v celé historii akce bavilo a nadchlo nejvíce. Samozřejmostí bude spanilá jízda, adrenalin zóna, kapely, jízdy na motocyklech Harley-Davidson zdarma, pole dance battle, family zóna, výstava motocyklů a mnoho dalšího. A řada by měla přijít i na nejedno překvapení! I tentokrát se navíc Prague Harley Days propojí s Burgerfestem, a tak nebude nouze ani o dokonalý gastro zážitek, kuchařské workshopy top šéfkuchařů z ČR i ze zahraničí nebo soutěže o hodnotné ceny. Akce je otevřena jezdcům všech značek, stejně jako rodinám s dětmi nebo návštěvníkům, kteří přijdou pěšky nebo třeba přijedou tramvají. Více na www.pragueharleydays.cz.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Turnaj králů

KDY: Sobota a neděle od 13

KDE: Park Maxe van der Stoela, Praha 6

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, dospělí 120 Kč

Je tu pátý ročník rytířských turnajů v parku Maxe van der Stoela (na Brusnici). Turnaj se tradičně věnuje životu českých králů. Letošní Turnaj králů bude věnován počátečnímu období krále Jana Lucemburského, který tento turnaj pořádá. Velkým překvapením pro něj ale bude jeho manželka Eliška Přemyslovna, vnučka Přemysla Otakara II., která ukáže, že rytířské umění není jen doménou mužů. Diváci se mohou těšit na rytíře na koních v královském turnaji, dobovou kapelu, panoše, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Tradiční ponožkovou bitvu pro děti a malý dárek pro každého malého bojovníka. Chybět nebude ani dobové tržiště a občerstvení.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

VyšeHrátky

KDY: Pátek až neděle

KDE: Vyšehrad - Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: Informace o programu a vstupenkách na www.vysehratky.cz

Devatenáctý ročník festivalu VyšeHrátky pro děti, jejich rodiče i prarodiče se letos opět uskuteční na pražském Vyšehradě. Program tradičně nabídne divadelní představení Studia Damúza, a také hostujících souborů Buchty a loutky nebo My kluci, co spolu chodíme. Můžete se těšit na koncert kapely Bombarďák, tvorbu studentů DAMU, workshopy, výtvarné dílny a interaktivní hřiště. Nebude chybět ani swap dětského oblečení a čtení dětem.

Czech Design Week

KDY: Pátek až neděle

KDE: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Přehlídka designu, která představuje autory nezávislé scény. Prezentuje nejzajímavější tvorbu českých i zahraničních tvůrců s důrazem na opravdovost a osobní přístup.

Biotop Days

KDY: Pátek od 19, sobota 11-17.30

KDE: Biotop Radotín, K Lázním 9, Praha 16

ZA KOLIK: Od 300 Kč

Kulturní festival v Biotopu Radotín s programem pro celou rodinu. V pátek večer vystoupí Aneta Langerová a Viah. V sobotu se těšte na celodenní program sportovních a vodních aktivit, které pro vás pořádá Radotínská o.p.s. s místními sportovními organizacemi, večer pak zahraje kapela PSH.

Divadlo Ungelt: Cesta k vodopádům

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní dceru. Dokáže to napravit? Fascinující jevištní road-movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému…