Na Větrné hůrce

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč

Jak tenká je hranice mezi láskou a nenávistí? Slavný román Emily Brontë na pomezí milostné literatury, psychologického dramatu a gotického hororu zachycuje příběh dvou generací, které doplácí na jedno spontánní rozhodnutí otce rodiny, ujmout se opuštěného sirotka Heathcliffa. Rodinná sága v sevření věčných protikladů: lásky a nenávisti, svobody a spoutanosti, společnosti se sklony k jednoduchým hodnocením, a přírody, jenž nezná rozdílů.

Monster Meeting: Dymytry a Traktor

KDY: Pátek od 16.30, hlavní koncert od 20

KDE: Výstaviště, Malá sportovní hala, Praha 7

ZA KOLIK: 590 Kč



Exkluzivní společná show dvou českých rockových a metalových kapel, výpravná scéna, speciální hosté, špičková technika, netradiční hudební zážitky a především setkání fanoušků s interprety. To je unikátní celorepublikové turné Monster Meeting 2021, kde nemůžete chybět.

Divadlo Ungelt: Přítelkyně

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 275 Kč



„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku - čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech.

Běh na 2 míle

KDY: Sobota, start 9.07

KDE: Výstaviště (v prostoru vedlejší brány do Bruselského pavilonu, pod budovou Maroldova panoramatu), Praha 7

ZA KOLIK: Startovné 50 Kč



Zlepšete si svoji kondici a přijďte si zaběhat na Výstaviště a do Stromovky. "Zveme vás na známé místo k Maroldovu panoramatu na klasické lívancové dvoumílové a jednomílové vydání jednotlivců," zvou pořadatelé.

Asia Street food

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu se na Smíchovské náplavce uskuteční přehlídka exotických chutí a vůní Asie. V nabídce budou jídla jak z kuchyně japonské, tak indonéské, indické nebo třeba thajské. Celý den bude provoněn vůní koriandru, zázvoru, chilli, galangy nebo kari.

Biojarmark

KDY: Sobota 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7 (vstup na dvůr z ulice Letohradská)

ZA KOLIK: Zdarma



Jediný pražský farmářský trh zaměřený výhradně na biopotraviny! V sobotu se do Prahy vypraví ekofarmáři z celé republiky, aby na dvorku Národního zemědělského muzea představili to nejlepší a nejčerstvější ze své produkce. Co vás všechno čeká? Prodejní trh bioproduktů a biopotravin, živá hudební produkce, tančírna, ale hlavně ochutnávky a pravé bioobčerstvení pro milovníky masa, vegany, celiaky nebo příznivce syrové stravy.

Metalový večer v klubu Black pes

KDY: Sobota 19-22

KDE: Black pes, Staroklánovická 204, Praha 9

ZA KOLIK: 250 Kč

Fanoušci metalové muziky si určitě nenechají ujít sobotní akci v klánovickém klubu Black Pes. Od 19 hodin vystoupí Congenital Anomalies, od 20 Wictims a od 21.10 hlavní hvězdy večera Tortharry.

Obraz Doriana Graye

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Současná interpretace legendárního Wildova románu. Máme vše, ale to je vše, co máme. Dorian Gray. Okouzlující mladík s jedinečným darem působit na druhé. Touží využít každou možnost tohoto světa, zakusit každou jeho rozkoš. Bez ohledu na minulost, budoucnost nebo lidi kolem sebe se vrhá do propasti, která jako by zela v něm samém, a strhává s sebou i své okolí. Vždyť kdo by nechtěl žít tady a teď – věčně? Za Dorianovou nevinnou, stále mladou tváří se však skrývá hrozivé tajemství… Wildeův slavný román jako současné jevištní podobenství o zoufalém tápání těch, kteří již neřeší, jak přežít, ale jak žít. O nás, kteří hledáme, čím naplnit svůj život v době, kdy je možné úplně vše, a kteří tak často podléháme zdánlivě neškodné výzvě: „Zažij svůj život!" Klasické dílo z roku 1891 v režii Martiny Kinské, v pohybovém pojetí choreografky Miřenky Čechové a s hudbou Vladimíra Franze. Zážitek ze společnosti zážitků!

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Nedělní pohádka pro děti: O Smolíčkovi

KDY: Neděle od 15

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč



Veselá pohádka pro děti předškolního a mladšího školního věku, oficiálně premiérovaná na slavné lodi bratří Formanů v Praze na Vltavě. Hraje Divadlo KK.

Kolem světa: Peru a poušť Atacama

KDY: Neděle 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál online cestovatelských přednášek. "Od měsíčního údolí v nejsušší poušti světa přes pětitisícové Andské průsmyky až pod koruny stromů Amazonské džungle. Naše cesta ze severního Chile napříč celým Peru až po Ekvádorské hranice trvala téměř dva a půl měsíce na začátku roku 2020. Cestovali jsme autem, letadlem, autobusem, lodí, collectivem a dokonce i po železnici," vypráví cestovatel Vojtěch Lhotský.

Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?

KDY: Pátek 13-17 a sobota 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup do všech prostor muzea zdarma



Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš? je zábavná soutěžní hra zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami. Akci pro rodiny s dětmi připravuje Ministerstvo zemědělství. Putování budou tvořit soutěžní stanoviště zaměřená tematicky na původ potravin, zdravou výživu a bezpečné zacházení s potravinami. Úkolem dětí bude posbírat co nejvíce razítek za splnění úkolů. Každý úspěšný „hráč“ obdrží v cíli jako odměnu diplom a cenu (pexeso, omalovánky, pastelky, papírovou skládačku, magnetickou záložku do knížky, poznámkový bloček, sušená jablka a další). Děti si také budou moci odnést své vlastní výrobky z kreativní dílny. Pro rodiče a pedagogy bude po celou dobu trvání akce k dispozici zdarma celá řada tematických publikací a výukových materiálů o zdravé výživě a bezpečném zacházení s potravinami.

Dětský prodejní festival mini

KDY: Pátek a sobota 10-18

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Již 10. edice oblíbené rodinné akce se odehraje v zrekonstruované Hale 13 holešovické tržnice. Přijďte snít spolu s kouzelnými bytostmi Filipa Pošivače, tvořit na výtvarných a hudebních dílnách nebo cvičit jógu. A vybrat si z exkluzivní nabídky hraček, knížek, módy, šperků, nábytku a kosmetiky pro děti i dospělé.

Street Food na Výstavišti

KDY: Pátek 16-01, sobota 11-22, neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



První říjnový víkend vás čeká skvělá gastro akce a to přímo na Bruselské cestě na Výstavišti. "Připravili jsme si pro vás stánky s nabídkou burgerů, hotdogů, tacos, palačinek, asijského i vegetariánského jídla. Pivo bude čepovat Staropramen a víno a procecco najdete ve stylovém francouzském veteránu od Citroënu a to pod jménem Wine Lovers Truck. Pokud nám bude přát počasí, počítejte i se zmrzlinou od Kopeček na kolečku. Po celé tři dny se tu můžete potkat s kamarády, kolegy, nebo s rodinou, posadit se, vychutnat si stylovou hudbu, k tomu dobré jídlo, pivo, nebo víno," zvou pořadatelé akce.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Pátek: 19.30 Není čas zemřít (akční/USA), 22.30 Festival pana Rifkina (komedie/USA)

Sobota: 19.00 Tlapková patrola ve filmu (animovaný/USA), 20.30 Není čas zemřít (akční/USA)

Neděle: 19.00 Croodsovi: Nový věk (animovaný/USA), 20.30 Není čas zemřít (akční/USA)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Underdogs slaví 5. narozeniny

KDY: Pátek a sobota od 18

KDE: Underdogs, Nádražní 3, Praha 5

ZA KOLIK: 450 Kč na oba dny, jednodenní vstupenka 300 Kč

Klub Underdogs a Eternia Smíchov slaví páté narozeniny a u této příležitosti chystá dvoudenní festival. V pátek vystoupí: Rafal Marciniak, Kurvy Češi, Oswaldovi, Boost, Skeleton Glove, Sněť, Lea Matik, DJ Zmil. V sobotu: Prügelknabe, Bibione, Aran Satan, Panenské plameny, Thompson Springs, Prezident Lourajder, Pacino, Wrackspurts, Whydie?

9. narozeniny Muzea Karla Zemana

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Od 144 Kč



Mocný čaroděj dorazil do hlavního města a nabírá nové učně do kouzelné služby! Přijďte s dětmi o víkendu oslavit deváté narozeniny Muzea Karla Zemana a prožijte spolu čarodějné dobrodružství na motivy oblíbené strašidelné pohádky Čarodějův učeň. Akce je vhodná pro děti od 6 let a jejich rodinu. Počítejte se zábavou, poučením i lstivými kouzly. Hned na začátku služby totiž všichni zájemci zjistí, že s čarodějem není radno si zahrávat! Každý jeho učeň se promění v havrana (děti dostanou havraní masku). Zpět v člověka se promění jen tehdy, když přinesou měšec plný zlaťáků, které získají za splněné úkoly v muzeu a v okolí Kampy. Úkoly otestují jejich fyzické i psychické síly, naučí je něco o své nové havraní podobě a postaví je před důvtipné hádanky. Za své úsilí budou učni odměněni navrácením lidské podoby a čarodějným dárkem upomínajícím jejich službu.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.