Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha… Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven.

Alvaro Soler: Koncert

KDY: Pátek od 20 (vstup od 18.30)

KDE: Sportovní hala Fortuna, Za Elektrárnou, Praha 7

ZA KOLIK: Od 890 Kč

Pro výstižné pojmenování úspěchů hudebníka Alvara Solera a jeho hvězdné hudební dráhy lze jen těžko hledat jiné slovo než senzace. Autor letních hitů jako Sofia nebo La Cintura, které si poslechly bez nadsázky miliardy posluchačů, chystá na letošní léto svou třetí desku Magia. Stejnojmenný pilotní singl už teď dobývá světové hitparády.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Sobota 24. září

Švandovo divadlo: Scény z manželského života

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu.

Leo Moracchioli & Frog Leap v Karlíně

KDY: Sobota od 21

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: Od 699 Kč



Frog LeapZdroj: ObscureCharismatický, davy bavící rocker Leo Moracchioli je dnes jedním ze zásadních hudebních entertainerů, kterého na YouTubu naleznete. Tento multiinstrumentalista a producent se svou kapelou Frog Leap zazářil na festivalech Brutal Assault i Basinfire, naposledy se v Praze jeho beznadějně vyprodaná show musela třikrát překládat do větších klubů. Frog Leap - bavič ve skořápce tvrdého rockera - se po pandemických odsunech konečně vrací do Prahy!

Zářijový blešák na Heřmaňáku

KDY: Sobota 9-14

KDE: Řezáčovo náměstí, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Poslední zářijovou sobotu bude Heřmaňák opět patřit vám, sousedskému setkávání a udržitelnějšímu nakupování. Přijďte si spolu užít na náměstí podzim a snad i babí léto. Pošlete do světa své přebytky a pořiďte si něco krásného, zajímavého i praktického.

Elder & Pallbearer a Irist ve Futuru

KDY: Sobota od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 520 Kč



Připomenutí zapomenutých dnů… Psychedelie, space rock, tvrdý stoner, sludge/post-metal i epický doom. Trio Pallbearere (navíc s debutem Sorrow and Extinction), Elder a Irist do Prahy veze silné emocionální momenty!

Pohádkový les v Kinského zahradě

KDY: Sobota 10-16

KDE: Národopisné muzeum Národního muzea, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, ale nutná registrace na www.veldo.cz

Máte rádi pohádky? Tak dorazte se svými dětmi do pohádkového lesa s názvem Skřítkové a víly do Kinského zahrady pod Petřínem. Trasa pohádkového lesa začíná před Národopisným muzeem Národního muzea. Děti na startu obdrží průvodní list. U pohádkových postav pak vždy po splnění úkolu dostanou razítko a v cíli za všechna razítka obdrží drobný dárek. Akce nabízí dětem i jejich rodičům prožít příjemný den plný soutěží a zábavy.

Street food + Asia fest

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V sobotu se na Smíchovské náplavce uskuteční přehlídka exotických chutí a vůní Asie. V nabídce budou jídla jak z kuchyně japonské, tak indonéské, indické nebo třeba thajské. Celý den bude provoněn vůní koriandru, zázvoru, chilli, galangy nebo kari.

Den hrdinů

KDY: Sobota 11-18

KDE: Výstaviště (Bruselská cesta), Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte se seznámit s prací integrovaných záchranných složek na Výstaviště. Letošním doplňkovým tématem je výročí 20 let od povodní. Dozvíte se tedy spoustu informací, jak složky integrovaného záchranného systému pracují v takových situacích. A připomeneme si, jak to všechno probíhalo v roce 2002. Dále na vás čekají ukázky těžké techniky, technického vybavení, historických vozidel a dalších zajímavostí.

Světový den zvířat na Pankráci

KDY: Sobota od 11

KDE: Park na Pankráci, Praha 4



Pro návštěvníky je připraven pestrý, zajímavý a zábavný program nabízející ukázky profesních, volnočasových, sportovních a zájmových disciplín nejen se psy, pódiová vystoupení a poradny odborníků na chov, výživu, výchovu a péči o zvířata, prezentace organizací pečujících o zvířata napříč spektrem druhů, znalostní, dovednostní a zábavné soutěže a hry po návštěvníky se psy.

Neděle 25. září

Karlínský street food festival

KDY: Neděle 11-20

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Krom skvělých gastronomických lahůdek si můžete užít zajímavý doprovodný program. Těšit se můžete na energické vystoupení kapely Circus Problem a jako vždy pro vás bude celý den hrát DJ Hlava.

Na stojáka: Natáčení nových dílů

KDY: Neděle od 17 a od 20.30

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Stand up comedy show Na stojáka natáčí nové díly. Největší představení za celý rok, kde se vám představí téměř dvě desítky komiků pokaždé s jedinečným vystoupením. O tom Vás přesvědčí: Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Tomáš Matonoha, Karel Hynek, Adéla Elbel, Vojtaano, Pavel Tomeš, Daniel Čech, Ester Kočičková, Tomáš Měcháček, Petr Vydra, Nasty, Arnošt Frauenberg, Zbyněk Vičar, Radek Petráš, Jakub Žáček, Tigran Hovakimyan, Jiří Jakima a další.

Koloběžka den

KDY: Neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

Další Koloběžka den je už v dohledu a řítí se do zatáčky vstříc již 6. ročníku. Pro ten letošní se vrací zpět na Výstaviště, kde se ve stínu stromů utkají na svých strojích koloběžkoví nadšenci všech věkových kategorií. Také letos pro vás budou připravené trasy různé obtížnosti, půjčovna koloběžek Yedoo zdarma pro všechny registrované účastníky a nouze nebude ani o nové zážitky.

Vícedenní akce

Zdroj: archiv pořadatele akceVirtuální realita připomene Prahu před 100 lety

KDY: Denně do 24. září

KDE: Náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



V úterý 20. září byla slavnostně zahájena unikátní multimediální výstava s názvem 100 let metropole v srdci Evropy, která pomocí virtuální reality přenese návštěvníky do ulic centra Prahy před 100 lety. Výstava je pro veřejnost zdarma a lidé ji mohou navštívit od 20. do 24. září přímo na náměstí Republiky v Praze. Díky výstavě 100 let metropole v srdci Evropy tak ve virtuální realitě oživne atraktivní část centra Prahy, která měla být navždy zapomenuta. „Lokalita mezi Hlavním nádražím a Národním muzeem byla na základě dobových plánů a stovek fotografií vymodelovaná pro potřeby virtuální reality a návštěvníci si budou moci vybrané části ulice doslova projít,“ představuje podobu výstavy její ředitel Lukáš Nádvorník z agentury Media Park.

Vinobraní na Grébovce

KDY: Pátek od 14.15 a sobota 13-22

KDE: Havlíčkovy sady, Praha 10

Největší pražské vinobraní v dechberoucích parku Grébovka! Vybraná vína, lahodný burčák, delikatesy z celého světa, tradiční řemesla a především jedinečná možnost vyrazit si společně s přáteli či rodinou.

Beerfesto vol. III

KDY: Po celý víkend

KDE: Manifesto Anděl, Ostrovského 34, Praha 5



Festival věnovaný pivu je zpět.. Opět budete mít příležitost si vychutnat a ochutnat známé i neznámé druhy piv a nejen těch českých. Těšit se můžete na speciály i klasiky na výčepu. Pro milovníky piva jsou i tupláky, speciální litrové pivní sklenice!

Dog fest 2022

KDY: Pátek 14-18 a sobota 11-18

KDE: Lesopark Letňany, Praha 18

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Festival pro všechny pejsky a jejich páníčky. Bohatý program, soutěže, zábava pro pejsky malé i velké. Na plemenu nezáleží, užijí si to všichni.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo

Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava Martin Salajka: Mimikry

KDY: Denně do 2. října

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 90-120 Kč

Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tematické instalace a kabinetu kuriozit.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.