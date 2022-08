Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

N. O. H. A. před Crossem

KDY: Pátek od 18

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Kapela N.O.H.A. opět před klubem Cross! Bude následovat skvělá afterparty v klubu. Zábava až do ranních hodin!

Kino: Jan Palach

KDY: Pátek od 20.30

KDE: Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Film se odehrává v průběhu posledních měsíců Palachova života. Zobrazuje jeho vztah s přítelkyní Helenkou, bouřlivý kolejní život na sklonku šedesátých let, soužití s maminkou ve Všetatech, studentské brigády v Kazachstánu a Francii. Jan Palach chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco i s Jenem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, maminka, spolužáci? … Večerní posezení bude mít výjimečnou atmosféru i tím, že půjde o tzv. tiché kino. Diváci dostanou sluchátka, takže získají perfektní zvuk a projekce tím pádem nezpůsobí hluk svému okolí.

Sobota 20. srpna

Veganské hody

KDY: Sobota 11-22

KDE: Café Na půl cesty, Park Pankrác, Praha 4

Užijte si už tradiční Veganské hody. Letos vás čeká bohatý přednáškový program a spousta veganského jídla. K vidění bude rovněž výstava fotografií Nevinné oběti, která vypráví příběhy zneužívaných zvířat. A nemáte s kým jít? Zúčastněte se seznamovacího pikniku!

Ungelt: Přítelkyně

KDY: Sobota od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku - čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech…

Římský den

KDY: Sobota 12-21

KDE: Archaia, V Domcích 29, Praha 6

U příležitosti 1850. výročí vstupu římských legií na naše území si můžete v Archeologickém parku Liboc užít Římský den! Tentokrát s podtitulem Římané za humny.

Etnopiknik

KDY: Sobota 12-19

KDE: Náprstkovo muzeu, Betlémské náměstí 269/1, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přijďte poznat mimoevropské kultury v jeden den na jednom místě a všemi smysly! Po celý den pro vás budou k dispozici stánky s gastronomickými specialitami, které potěší chuťové pohárky milovníků exotických jídel. Zazní ukázky tradiční hudby, zkušení tanečníci okouzlí svým uměním a představeny budou také bojové sporty. Na své si přijdou i děti, pro které budou připraveny tvořivé výtvarné dílny.

Neděle 21. srpna

Den řemesel

KDY: Neděle 11-16

KDE: Skautský institut v Rybárně, U Sovových mlýnů 1, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Přijďte se do Rybárny na chvíli stát kovářem/kou nebo řezbářem/kou. "V kovářské dílně si zkusíme ve výhni rozehřát železnou tyč na kovací teplotu. Pomocí sekáče oddělit kousek rozžhaveného materiálu a z něj vytvořit hřebík, skobu nebo kroužek. Naučíme se pracovat se základním kovářským nářadím. V rámci programu práce se dřevem se naučíme poznávat dřevo podle struktury a povíme si, k čemu jsou jednotlivé druhy dřev použitelné. Tyto znalosti využijeme k výrobě tradičních nástrojů a nářadí, jako jsou palička, hrábě, vařečka, lžička, miska na sůl nebo hrací kostky. Akce proběhne venku na rybárenském nábřeží," říkají pořadatelé akce.

Divadlo: Psí dny

KDY: Neděle od 21

KDE: Bazén Barrandovských teras - sraz ve 20.30 na zastávce Hlubočepy, Praha 5

ZA KOLIK: 300 Kč



Nejjižnější místo Evropy. Ostrov, kam kdysi zabloudil Odysseus, aby ho tu na sedm let uvěznila Kalypsó. Svého času tu žilo na 8000 obyvatel, později se v důsledku eroze a vyčerpání přírodních zdrojů, především vody, vylidnil. Cestují na něj především dobrodruzi, tzv. hledat sami sebe. Jako Jamie, jehož vztah s Julií se vyčerpal. V Řecku je opravdu extrémní vedro, časté jsou požáry a Julie za Jamiem přijede, aby se naposledy pokusila oživit téměř vyhaslý cit. Rozhodnou se pro zvláštní experiment. U cesty je nalezena mrtvola. Klimatická změna se fatálně projevuje na chování lidí. Jaké jste měli léto vy?

Vícedenní akce

Magická fontána

KDY: Pátek a sobota od 21

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 850-1150 Kč

Křižíkova světelná fontána znovu ožívá spektakulární show v produkci skupiny Pyroterra. Živelná kombinace ohně, světla a vody spolu s elektrizujícími výkony multi-talentovaných světelných a ohňových tanečníků. Dechberoucí atmosféra vtahující do děje! Pociťte ničivou sílu pradávného elementu ohně i životodárnou energii elektřiny a gejzírů prosvětlené vody.

Craft beer fest

KDY: Pátek od 14 a sobota od 12

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč v podobě degustační sklenice



Pivní speciály za vámi přijedou do Riegrových sadů! Svoje umění představí sládci a odborníci z celého Česka. Dozvíte se zajímavosti ze světa řemeslného vaření piva a seznámíte se se speciálními druhy.

Vína z celého světa

KDY: Pátek 15-21, sobota 12-21

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

Střelecký ostrov se znovu promění na ostrov vína. Potkáte vinaře z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Představí se například vína z Jihoafrické republiky, Kanady, Gruzie, Sicílie, Portugalska, Francie, Rakouska, Alžírska nebo Argentiny. Zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. Ta nejlepší vína z celého světa čekají na vás, až je ochutnáte. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Čajomír a Shisha fest

KDY: Sobota 12-20, neděle 8-20

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 100-400 Kč



Čtrnáctý ročník Čajomír festu přivítá profesionály a laiky nejen z Čech, ale i Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a z dalších částí Evropy, ale například i z Kanady. Čeká vás velká degustace ve festivalových čajovnách. Přijít můžete celá rodina. Součástí programu jsou hudební a taneční vystoupení, workshopy a bohatá tržnice, která nabídne prezentace českých dovozců a prodejců čaje či výrobků českých keramiků se specializací na čajové nádobí. Hlad zaženete v gastro části, kde se budou vařit dobroty z různých koutů světa. První ročník akce Shisha fest má za cíl sdružovat profesionály a nadšence ve světě vodních dýmek na mezinárodní úrovni.

Letní Letná

KDY: Až do 31. srpna

KDE: Letenské sady, Praha 7

Začíná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, festivalovou atmosférou naplní Letenské sady od 11. do 31. srpna. Úvod 19. ročníku obstarají švédští miláčci publika Cirkus Cirkör, kteří se vrací s novou verzí svého hitu Knitting Peace. Následuje zahájení přístupné široké veřejnosti zdarma v podobě oslnivé a ohňové Propane Punk show. Na Letní Letnou míří umělci celkem z 18 zemí světa, včetně takových zahraničních hvězd, jakými je francouzská legenda oboru Johann Le Guillerm či temperamentní soubor Compañía de Circo "eia" ze Španělska. Českou scénu otevírá soubor AirGym Art Company s premiérou NonSen(s) a hned v šesti sólech se představí novocirkusové umělkyně. To nejlepší z českého nového cirkusu obsadí kromě šapitó také 3 venkovní scény, kde festival nabídne 8 představení pro veřejnost zdarma. Festival dopřeje zážitky i dětem, a to na samostatné scéně s více než 86 představeními pro nejmenší. Více na letniletna.cz.

83. Výstava exotického ptactva

KDY: Od 12. do 28. srpna, denně 10-18

KDE: Skleníky Botanické zahrady PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (děti, studenti, senioři 50 Kč, ZTP zdarma)



Máte rádi exotické ptactvo? Je tu pro vás zajímavá výstava, tentokrát s podtitulem Království mníšků.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-18 do 21. srpna

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkur a Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.00 Nene (mysteriózní, USA)



Sobota: 21.00 Top Gun: Maverick (akční, USA)



Neděle: 21.00 Mimoni: Padouch přichází (animovaný, USA)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.