Nenechte si ujít naši tradiční Bollywood party! Hudební výběr bollywoodských hitů v režii DJ Deepak a tancem vás okouzlí Om Dance Academy. Bollywood Party je již každoroční doprovodný program Festivalu indického filmu, který se letos koná v kině Světozor.

Švandovo divadlo: Cyrano z Bergeracu

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu.

Sobota 15. října

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí… Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra. Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové.

Magická esa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 389 Kč

Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky, vystřelení kouzelnice z děla, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Poulíčková- Krajčová, taneční skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch. Těšit se můžete na velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými zrcadly, antigravitační místnost, levitující stolek, jedinečné optické klamy a iluze. Zrcadlový labyrint můžete navštívit před nebo po představení.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Pod Karlovem 2, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá. Více na www.krytfolimanka.cz.

Po stopách Ukradené vzducholodi

KDY: Sobota 10-14

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Od 160 Kč

Vydejte se s dětmi na dobrodružnou cestu po stopách Ukradené vzducholodi. Přijďte si užít napínavou stopovačku po Praze, která vás zavede až na promítání nejdobrodružnějšího filmu Karla Zemana. Během celé akce budou účastníci stopovačky hledat indicie, které je zavedou až na tajné místo. Tam už bude na úspěšné hráče čekat zbrusu nová restaurovaná verze filmu Karla Zemana – Ukradená vzducholoď, která patří k jeho nejnapínavějším snímkům. Máte tak jedinečnou příležitost být jedni z prvních diváků, kteří spatří Ukradenou vzducholoď v novém kabátě. Na tajném místě budou zároveň přichystány tématické kreativní dílny pro malé i velké, vhodné pro děti od 4 let.

Dýňování

KDY: Sobota 10-16

KDE: Štefánikova 235/11, Praha 5



Užijte si odpoledne plné podzimní zábavy. Čeká vás dlabání dýní, výroba textilní dekorativní dýně, malování keramických magnetek, prezentace hudebních a technických zájmových útvarů, skákací hrad, malování na obličej a divadlo.

The Rasmus: Koncert

KDY: Sobota od 20 (otevřeno od 18.30)

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: Od 1290 Kč

Nejslavnější finská kapela se po třech letech vrací do Prahy! Skupina The Rasmus vznikla v roce 1995, když její členové ještě studovali na střední škole. Jejich debut, Peep,se v jejich rodném Finsku stal rychle zlatým a z členů se ve věku 16 let staly rockové hvězdy. The Playboys se stal rovněž zlatým a vynesl skupině cenu Emma, finskou obdobu Grammy. Support: Icon For Hire.

Neděle 16. října

Ductus Deferens: Cestopissing

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 200 Kč

Rok 2048. Rudolf a Josef. Rudolf rád cvičí. Josef rád třídí. Jeden hipsterský byt. Jeden balíček, který si nikdo neobjednal. A jeden stroj času, který nabízí, že je vezme do jakékoliv doby. “Od pravěku přes antiku, do gotiky, baroka, vezmu vás i na Apollo, poznejte i Radoka.“ Co si tak můžou počít se strojem času dva mladí kluci? Budou měnit minulost? A mají na to vůbec právo? Pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého k pití a nechte se unášet vírem času!

Lionheart, Terror a spol. v MeetFactory

KDY: Neděle 18-23

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Od 590 Kč



Do Prahy se vrací mlátička Lionheart, a aby poctivého hardcoru ze slunné Kalifornie už tak nebylo málo, přidávají se k nim Terror jako jedna z žánru nejvěrnějších a nejpopulárnějších kapel! Soupisku doplňují ještě Get The Shot a Dying Wish, takže dostanete čtyři odpovědi na otázku, jak má znít nekompromisní a nabušený hardcore.

Bubnování pro Bubny

KDY: Neděle od 17

KDE: Nádraží Bubny, Praha 6

Tradiční happening Bubnování pro Bubny narušující ticho mlčící většiny se uskuteční na pražském nádraží Bubny. Čestným hostem je Michael Kocáb, rytmus udají bubeníci z Tam Tam Batucada. Bubnování připomíná první židovský transport o tisíci lidech, který odjel v tento den v roce 1941, do roku 1945 jich prostorami nádraží Bubny prošlo na cestě do ghett a koncentračních táborů na padesát tisíc. Návštěvníci Bubnování mohou také zhlédnout v interiéru budovy nádraží unikátní výstavu Album G.T. představující doposud nezveřejněné snímky z ghetta Terezín, která se pro velký zájem prodlužuje do 6. listopadu. Organizátoři upozorňují, že letošní tradiční Bubnování proběhne ve stávajících prostorách nádraží Bubny naposledy, protože má dojít k přestavbě místa a výstavbě nové budovy Památníku ticha.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v neděli osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Koncert legend: Československý beatfestival

KDY: Neděle od 17

KDE: Palác Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 300-1100 Kč

Československý beat-festival bude novodobě potřetí, stejně tak, jak tomu bylo v historii. Vystoupí: Pavel Sedláček a Cadillac, Synkopy 61, Pavel Hammel a Prúdy, Flamengo reunion session, Precedens, Michal Prokop a Framus five, The Primitives Group.

Vícedenní akce

Signal festival

KDY: Po celý víkend

KDE: Vybraná místa v Praze, více informací na www.signalfestival.com

Signal Festival slaví 10 let. "Už deset rozsvěcíme Prahu a spojujeme současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie. V tomto roce vám představíme zcela novou trasu v městské části, nové instalace a jako dárek vám znovu rozsvítíme i ty nejkrásnější instalace, které jste si za ty roky tak oblíbili," zvou pořadatelé akce.

Čokoládový festival

KDY: Pátek až neděle

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Návštěvníkům festival nabídne tři hlavní sekce: kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své nápadité recepty; prodejní stánky s degustacemi a čokoládovými specialitami; dětské tvořivé dílničky, umělecká vystoupení a workshopy. „Letos slavíme desáté výročí festivalu v Praze. Při této příležitosti bude připraveno spousta překvapení. Vytvoříme rekord největší tabulky čokolády v ČR z více než 250 kilogramů čokolády a nainstalujeme svatební dort složený z více než 10 tisíc bonbónů," komentuje program organizátor Čokoládového festivalu Chris Delattre.

Botanická: Výstava dýňových aranžmá

KDY: 14.-31. října, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 75-150 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí po celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, ale plní i funkci podzimní dekorace. Dovolte své představivosti rozehrát příběh u tajemných dýňových aranžmá, které pro nás připraví Česká zahradnická akademie Mělník, a nechte se unést barevnými kombinacemi podzimu. Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována keltskou kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké," říkají pořadatelé akce.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Dětský prodejní festival mini

KDY: Pátek a sobota od 10

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Vyhlášená akce pro celou rodinu. Devadesátka českých a slovenských značek a obchodů s vybranou nabídkou z módy, hraček, knížek, kosmetiky, nábytku a doplňků. Velké hrací koutky, doprovodný program s tvůrčími dílnami, kavárna a klidová zóna. Přijďte objevit nejžhavější novinky letošního podzimu a zimy!

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!