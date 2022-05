Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Čáry Máry ve Vopici

KDY: Pátek od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč



Poslední dubnový pátek proběhne v Modré Vopice čtvrtý ročník metalové akce Čáry Máry. Postupně vystoupí 19.00 Down The Spine, 20.00 Sledgedown, 21.00 Behavioral Sink, 22.00 Anime Torment, 23.00 Madafaka, 00.00 Vartha.

Dětské čarodějnice v Modřanech

KDY: Pátek 14-18

KDE: Modřany, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Dětské čarodějnice v Modřanech v přírodním parku Povodňová u zastávky Tylova čtvrť je zábavná akce pro děti, které si chtějí zasoutěžit v několika sportovních aktivitách a vyrobit si něco čarodějného. Od 14 do 15 hodin je program pro školní družiny, od 15 do 18 pak pro veřejnost.

Sobota 30. dubna

Smrt mu sluší

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Šakalí léta

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: 529-699 Kč



Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha. Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven. Hra o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o životě lidí v nelehké době, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. O síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti. O živý hudební doprovod se postará rock and rollová kapela Green Monster.

Hurvínek a nezvaný host

KDY: Sobota od 14 a 16.30

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 1-250 Kč

Představte si, že u vás jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním bytě. Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdílet. Jenže Člunozubec všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký a nebo je to naopak?

Čarodějnice na Chvalském zámku

KDY: Sobota 14-22

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20

ZA KOLIK: 70 Kč



Po dvou kovidových letech se vrací open air happening na Chvalskou tvrz! Největší akce městské části Praha 20 „Čarodějnice na Chvalské tvrzi“ s programem pro všechny generace obnovuje svoji tradici. Letos již 31. ročník! V odpoledním programu od 14 hodin představí svá vystoupení dětské hudební, taneční i sportovní teamy z místních volnočasových organizací. Zdarma bude otevřen salon pro děti s malováním na obličej, hair-stylingem a líčením pro maminky. Děti zabaví také středověké hry, kouzlení s kouzelníkem i pouťové atrakce. Vyvrcholením tradičního happeningu na Chvalské tvrzi bude vystoupení několika hudebních kapel a interpretů: zazpívá muzikálová zpěvačka Klára Jelínková a písničkářka Majda Moudrá, děti se mohou těšit na koncert plný legrace, tancováni i interakce s kapelou Bombarďák, všichni ostatní pak na jednu z nejvěrnějších kopií světoznámého švédského dua hrající v Čechách i v zahraničí The Rockset a na hvězdu večera – legendární kapelu Buty! Po celé odpoledne až do večera budou otevřeny stánky s bohatým výběrem občerstvení i nápojů. Nebude chybět malý i velký oheň, soutěž o nejlepší dětskou čarodějnickou masku, opékání buřtů i závěrečný ohňostroj.

Mladí ladí jazz

KDY: Sobota od 15

KDE: Karlovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Sobota 30. dubna patří Mezinárodnímu dni jazzu. V Praze se bude svátek slavit na zdarma přístupném Open Airu na Karlově náměstí v režii festivalu Mladí ladí jazz, na kterém vystoupí Hidden Orchestra, Nubiyan Twist, Lenka Dusilová se svým novým Bandem, Originální pražský synkopický orchestr nebo Martin Brunner Band.

Birth Of Nightmare v Modré Vopici

KDY: Sobota od 15

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu 1, Praha 9

ZA KOLIK: 280 Kč



Hodně silně obsazená metalová akce je v kultovní Modré Vopici nachystána na sobotu. Akce Birth Of Nightmare nabízí kapely: Malignant Tumour, Faüst, Adacta, Slavery, Zaraza, RV-4, Spots a Just Wär.

Čarodějnice ve Žlutých lázních

KDY: Sobota od 10

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, Praha 4

ZA KOLIK: 100 Kč

Žluté lázně otevřou letošní sezónu tradiční akcí Čarodějnice. V sobotu 30. dubna ožije areál po zimě a návštěvníci se mohou těšit na pestrou zábavu i tradiční opékání buřtů. Na velkém pódiu přímo u pláže se odehraje program pro malé i velké, kromě soutěží zazní také pohádkový muzikál Princové jsou na draka s hudbou Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Vrcholem pak bude vystoupení zpěváka a performera Ondřeje Rumla. Dvoumetrovou vatru letos organizátoři zapálí přímo na travnaté pláži v 18 hodin.

Čarodějnice na Hostíku

KDY: Sobota

KDE: Hostivařská přehrada, Praha 10

ZA KOLIK: Dospělí 150 Kč, děti a ZTP zdarma



Čarodějnický rej opět na hostivařské pláži! Můžete se těšit na bohatý program pro děti i dospělé. Přijďte zarejdit na velký pražský slet na Hostivařskou přehradu! Čarodějnický rej s Jakubem a čarodějkou Magie, hudební produkce, táborák, opékání buřtíků, program a soutěže pro děti a mnoho dalších zážitků!

Neděle 1. května

Eva tropí hlouposti

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Komedii podle románu Fan Vavřincové napsali Pavel Šimák a Petr Vydra. Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. "Věříme, že inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu - Oldřich Nový. Ten našemu divadlu kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel. Divadlo Na Fidlovačce si všímá tradičních českých látek a také se tu zpívá. Obojí chce naše inscenace nabídnout," zvou lidé z divadla.

Veggie náplavka

KDY: Neděle

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Největší český a jeden z největších evropských outdoor veletrhů rostlinné stravy a životního stylu - už po čtrnácté. Market je doprovázený programem pro dospělé i děti, který zahrnuje prezentaci novinek rostlinné stravy, ochrany zvířat a ohleduplného a udržitelného životního stylu.

Karlínský food truck festival

KDY: Neděle 11-20

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Těšit se můžete na ty nejkrásnější food trucky a přívěsy, která vám nabídnou to nejlepší z moderní gastronomie. K tomu všemu vám celý den bude hrát DJ Hlava a čeká vás parádní vystoupení kapely Circus Problem. Pro děti budou připraveny kreativní dílny a další doprovodný program.

S kouzly kolem světa

KDY: Neděle od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 189 Kč



Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Po představení je pro děti připravena autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) a fotografování s Pavlem Kožíškem.

Vícedenní akce

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Případ ceněného falza

KDY: Do 1. května, úterky a od čtvrtků do nedělí 10-18, středy 10-20

KDE: Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

ZA KOLIK: 120-220 Kč, do 26 let zdarma

Jak rozeznáme originály od padělků? Napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou hrozbou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava Falza? Falza! ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí představí napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb. Předvede falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století. Připomenuty budou také práce napodobující mimoevropská umělecká díla ⁠–⁠ orientální koberce nebo předměty užitého umění. Opomenuty nebudou ani práce na papíře. Expozice představí několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavily svého tvůrce po celém světě, a dále seznámí návštěvníky s falzy ze sbírek Národní galerie. Pozornost bude věnována i signaturám slavných mistrů na obrazech, jež vůbec nemusí znamenat, že je dotyčný malíř sám namaloval.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 20.30 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR), 22.20y (krimi, ČR)



Sobota: 20.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (dobrodružný, USA), 23.00 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR)



Neděle: 20.30 Panství Downton: Nová éra (romantické drama, Anglie)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!