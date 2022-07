Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Fast Food Orchestra: Koncert

KDY: Pátek 17-21

KDE: Šesťák, Vítězné náměstí, Praha 6



Nomádi tuzemských i zahraničních dálnic, Fast Food Orchestra rozváží reggae a ska rytmy po klubech i festivalech již od roku 1998. Od 17 hodin bude hrát DJ, od 20 hodin pak "fástfůdi".

Mighty Sounds Warm Up!

KDY: Pátek od 17

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: 200 Kč

Mighty Sounds Warm Up proběhne 1. července v holešovickém Cross Clubu. Na akci vystoupí kapely The Shabs, The Rocket Dogz, V. T. Marvin, Až naprší a uschne a Djs Nior, Pavel Aeling, Frujty, Taube, Sammy Boyko a Lewis P.

Šoltis Charette Štveráček Super Trio

KDY: Pátek od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 250-370 Kč



Skvělého varhaníka z New Yorku Briana Charetta známe zejména z jeho projektu Sextette a také z jeho spoluprací s mnoha světovými osobnostmi (Joni Mitchell, Chaka Khan, Paul Simon, Cyndi Lauper, Oz Noy, Vinnie Colaiuta, John Patitucci). Tentokrát zahraje s projektem SCS Super Trio společně s tenorsaxofonistou Ondřej Štveráčkem a bubeníkem Danielem Šoltisem. Tato kapela za posledních 10 let odehrála mnoho festivalů a koncertů v České republice a získala si velkou pozornost na naší jazzové scéně. Představí originální hudbu, která v sobě spojuje funk, jazz, breakbeats a elektronické zvuky. Tito špičkoví hudebníci se nebojí experimentovat a hrají na nejvyšší instrumentální úrovni s velkým invenčním vkladem a osobitým přístupem.

Marta

KDY: Sobota a neděle od 20.30

KDE: Letní scéna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1

ZA KOLIK: 200-2990 Kč

Divadelní recitál k 80. narozeninám Marty Kubišové bude plný písní a živé hudby, a budeme se snažit jím potěšit i náročnějšího diváka. Marta Kubišová má za sebou úžasný životní příběh, ve kterém nenastal ani jediný okamžik, kdy před mocí a totalitou ohnula záda. Kdy musela udělat kompromis, nebo si situaci omluvit otřepanou větou: “Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to podepsala…”. To se nikdy nestalo. Manželky komunistických pohlavárů ji měly za uhrančivou čarodějku, která ničí morálku socialistické mládeže. Ona mezitím chodila po představení hned domů venčit svoje milované psy, a po druhé schůzce s muži měla pocit, že jde o vážnou známost.

Sobota 2. července

Letní kino: Marečku, podejte mi pero!

KDY: Sobota od 21.15

KDE: Letni kino u Keplera, Hládkov, Praha 6

ZA KOLIK: 100 Kč

Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl povýšit – musel by ovšem vystudovat večerní průmyslovku. Pan Kroupa se tomu vehementně brání, nakonec však podlehne naléhání členů dílenského výboru a na školu se dá zapsat. Stejný vzdělávací ústav navštěvuje i jeho syn, přes den dokonce sedává v téže lavici. Náhle se ukazuje, že tatínek má mnohem horší prospěch než jeho ratolest. Dokáže si rodič napravit reputaci a obstát před profesory i spolužáky?

Pool party v Železné panně

KDY: Sobota od 14

KDE: Restaurace Železná panna, Plzeňská 279, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Doražte na bazén, pivo, frisbee, opalování, prostě plno zábavy a koncert čtyř kapel, které vás dostanou do přetížení 3G - grind, grunge, groove. Zahrají St. Mincer, Menstrual Soup, Hadilov a výborní polští Over The Under.

Malířský workshop s akvarelem

KDY: Sobota 10-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 500 Kč (platba u lektorky) a vstupné do botanické zahrady dle aktuálního ceníku

Malířský workshop s akvarelem v Botanické zahradě hl. města Prahy. Trojské plenéry představují spolupráci edukačního oddělení Galerie hl. města Prahy s Botanickou zahradou hl. města Prahy v Troji. Koncept vzájemné komunikace a kooperace se orientuje na propojení dvou inspirujících sfér; zahrady a umění. Soustředíme se na téma zahrady jako na významný zdroj inspirace pro výtvarnou tvorbu a na techniku akvarelu. Rezervace a podrobné informace: pejchalova.e@gmail.com. Kapacita omezena: 10 účastníků (minimální počet účastníků: 5).

Pokémon Fest vol. 1

KDY: Sobota 11-17

KDE: Hotel Ilf, Budějovická 15, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Milé děti, rodiče, fanoušci, hráči a sběratelé Pokémonů, zveme všechny na ojedinělou akci k vydání nové kolekce karet Pokémon GO. Nejen, že bude na akci burza a výměna karet, ale také turnaj v Pokémon GO a v TCG. Dvě hry, dva světy, dvě hráčské, sběratelské a fanouškovské komunity, dva turnaje a to v jeden den na jednom místě," zvou pořadatelé.

Prosecco fest 2022

KDY: Sobota od 13

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: 290 Kč

Pokud vás baví zpívat, šetřete si na sobotu hlasivky. Hudební program odstartuje skupina ABBA World revival, po ní to na pódiu rozjede Karel Gott Cover band. Ten vystřídá kapela Pangea, což je The Beatles revival band. Následovat bude Smokie revival Praha, zazní i hity od Suzi Quatro a Tiny Turner. Svoje vlastní songy, z nichž některé jistě znáte z rádia a z televize, poté zahraje poprocková kapela Ina Hany Bany se zpěvačkou Inou Urbanovou. Po ní vás opět čeká série světoznámých hitů v podání skupiny Queenmania. Závěr jednodenního festivalu Prosecco fest 2022 bude patřit koncertní verzi muzikálu Vlasy v podání souboru HAIR Prague. Celou hudební událost bude uvádět moderátor a spisovatel Richard Sacher.

Neděle 3. července

Ratha-Yatra festival

KDY: Neděle 12-20

KDE: Náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V neděli proběhne 15. ročník festivalu Ratha Yatra. V pravé poledne vyrazí vůz do ulic starého města z náměstí Republiky. Na stejném místě začne v 15 hod doprovodná kulturní akce na podiu a ve festivalovém městečku. Pozvaní hosté : Mahávišnu Swami, Kadamba Kánana Swami, Harinama Ruci. Nenechte si ujít celodenní open air párty! Více info na www.ratha-yatra.cz.

Letní kino: Matrix

KDY: Neděle od 21.15

KDE: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč



Programátor jménem Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) vede tajně druhý život jako obávaný hacker Neo. Série podivných událostí jej přivádí až k setkání se skupinou lidí vedenou Morpheem (Laurence Fishburne), který mu nabízí možnost zjistit, co skutečně je onen Matrix. Neo je vytažen z falešné reality do reálného zničeného světa, kde se nepíše rok 1999 (tento rok je v umělém Matrixu), nýbrž 2199…

Milan Svoboda Quartet

KDY: Neděle od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 170-270 Kč

Kvartet známého českého pianisty, dirigenta a skladatele, který již několik dekád působí v české jazzové špičce. V minulosti pokřtil živé album Moment´s Notice vzniklé právě v klubu Jazz Dock. CD je věrnou a okamžitou výpovědí skupiny jazzových muzikantů na konkrétním místě v konkrétním čase – tady a teď. V tom ostatně tkví kouzlo jazzové a improvizované hudby, a to také platí pro nové album, které kvartet vydal koncem roku 2016 pod názvem Pozdní sběr. Hudba Milana Svobody v sobě spojuje tradici moderního jazzu, fusion i dalších vlivů a dává vzpomenout na největší umělce světového jazzu, jako jsou Chick Corea, Herbie Hancock či Gill Evans (p; sax; b; dr).

Vícedenní akce

Černínská zahrada: Otevřena pro veřejnost

KDY: Sobota a neděle 10-17

KDE: Černínská zahrada, Loretánské náměstí 5, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Zahrada přiléhající k Černínskému paláci se začala budovat v r. 1693 podle plánů architekta Francesca Carattiho. Do starší geometricky upravené části zahrady vede palácové schodiště k terase horního bazénu, za kterým se ukrývá dolní kaskádová kašna a pavilonek, nová část zahrady má volnou kompozici se skupinami stromů. Dnes je zahrada využívána pro účely Ministerstva zahraničí ČR. Do zahrady je možné vstoupit pouze samostatným vchodem naproti Loretě.

Ungelt: Dobrou noc, mami

KDY: Pátek a sobota od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč

Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.

Dny rumunských lidových krojů

KDY: Od pátku do neděle

KDE: Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5



Sdružení Rumunů v České republice s podporou Rumunského kulturního institutu pořádá od 30. června do 3. července Dny rumunských lidových krojů, jejichž součástí bude velkolepá výstava starých rumunských folklorních krojů. Tato výstava se uskuteční v Českém národopisném muzeu - Musaionu a bude během ní vystaveno více než 50 nádherných a vzácných tradičních lidových krojů z oblastí Banát a Mușcel. Cílem akce je představit etnickou identitu, historické a umělecké hodnoty Rumunů, které postupem času překročily i hranice Rumunska, a zároveň také ukázat prostotu, duchovní bohatství, představivost, víru a naděje rumunského národa.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 22.00 Párty Hárder: Summer Massacre (komedie, ČR)



Sobota: 10.00 Setkání přátel z projektu 90´s Czech roads



Neděle: 22.00 Rakeťák (animovaný, USA)

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo

Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.