"Klidně by to mohlo být pokračování Tones of Decay, ale je to prostě regulerní páteční koncert v Underdogs'. Dvě ukrutný tour se střetávají v Praze a vytváří nekompromisní death doomový kombo," říkají chlapíci z pořádající party Kreas. "Demilich není třeba představovat, naprostá legenda žánru, pojící dohromady technickej a originální death metal s naprosto brutálnim a chorobnym zvukem a jedinečnym vokálem," dodávají. S Demilich přijedou Krypts, Assumption, Into Coffin a chybět nemůže ani domácí Sněť.

Rockový večer ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč



"Doražte na tuchlovicko-kladenskej večírek v Praze," zvou kapely fanoušky rockové hudby. V útrobách legendárního klubu Modrá Vopice zahrají Moštárna, Nemístné návrhy a Fabrika.

Expedice Ganga: 121 km pro 121 dětí

KDY: Pátek 19-21

KDE: Kayak beach bar, Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Vávra Hradilek v Bangladéši splnil svoji část výzvy Expedice Ganga. Na kajaku ujel 121 km na pomoc 121 dětem ze slumu Čalantika a ještě 10 km navíc! "Jak to celé probíhalo? Dorazte k nám na Kayak Beach Bar na promítání dokumentu, který vznikl během cesty," zvou pořadatelé akce.

Sobota 26. listopadu

Radim Vizváry: Sólo

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: Od 370 Kč



Best of z pantomimické tvorby Radima Vizváry, který za toto představení získal Cenu Thálie 2016. Deset milníků pantomimy v podání předního českého mima Radima Vizváryho. V 90 minutách představí pestrou škálu odstínů tohoto žánru. Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Tradice, poetika, groteska, extravagance i lyrika. Budete se smát i brečet a to bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjadřuje se čistě tělesně a organicky propojuje pohybovou virtuozitus přesvědčivým herectvím. Sólo Radima Vizváryho je dechberoucí podívaná vhodná jak pro milovníky pantomimy, tak pro diváky, kteří se s ní setkávají poprvé.

Adventní trhy na Kulaťáku

KDY: Sobota 8-14

KDE: Kulaťák, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Na farmářských trzích na Kulaťáku vás čeká klasický bohatý sortiment - občerstvení, svařené víno, vynikající káva, horké mošty, zelenina, pečivo, sladkovodní i mořské ryby, maso, uzeniny, sýry, různé druhy cukroví (včetně bezlepkového), víno, pečené kaštany, adventní věnce, květiny a sváteční vazby, vánoční ozdoby, chvojí, jmelí a drobné designové dárky. Mezi vánočním sortimentem se objeví také různé druhy keramiky, přírodní kosmetika, dřevěné či pletené hračky, oblečení pro děti, dětské knížky, drobné šperky a doplňky, kožené výrobky, či skleněné ozdoby.

Krampus show na Výstavišti

KDY: Sobota 12-22

KDE: Výstaviště (Malá sportovní hala), Praha 7

ZA KOLIK: 120-250 Kč



Nenechte si ujít jedinečnou a děsivou Krampus show a užijte si peklo plné temných postav. Takové v Praze dosud nebylo! Do Malé sportovní haly na Výstavišti zavítá více než 60 krampus čertů z proslulých rakouských průvodů. Představte si řinčení těžkých řetězů, huňaté kožichy, obří rohy, kravské zvony a masky, ze kterých tuhne krev v žilách i těm nejotrlejším. Na akci s ďábelskou atmosférou bude připraven program v podobě ohňového a pyrotechnického vystoupení skupiny Pyroterra a hudební doprovod Dje. Odpolední program je přizpůsoben rodinám s dětmi, dospělé a všechny odvážlivce čeká večerní pekelná show. Můžete se těšit i na opékání buřtů, ďábelské klobásy, svařák, čaj pro děti a další nabídku občerstvení.

České Vánoce s českou bižuterií

KDY: Sobota 10-17

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská, Praha 9

Adventní řemeslné dílny nabídnou výjimečné setkání s tradiční jabloneckou bižuterií, tvorbou vánočních ozdob a výrobu lampových figurek či náramků ze skleněných perlí s vánočními motivy. Návštěvníci s pomocí designérky si mohou vyzkoušet foukání a malování vánočních zvonečků.

Dobročinný bazar na pomoc zvířatům v nouzi

KDY: Sobota 10-17

KDE: Skautský institut v Rybárně, U Sovových mlýnů 134/1, Praha 1



Celý výtěžek z bazaru půjde na pomoc zvířatům, která žijí se svými páníčky na ulici, a bude použit především na úhradu veterinární péče. Bazar je založen na jednoduchém principu prodeje darovaných věcí (nových i již použitých) - hezké kousky oblečení, hudba, věci pro zvířata, sportovní vybavení, věci do domácnosti a různé nečekané poklady.

HumbookFest 2022

KDY: Sobota 9-21

KDE: O2 Universum, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: 699 Kč (dítě do 8 let 49 Kč)

Milujete knihy? Přijďte se osobně setkat se světovými i českými autory, s redaktory, překladateli a bloggery a užít si zábavu během workshopů a bohatého doprovodného programu. HumbookFest, to je festival knih, co hýbou vaším světem.

Neděle 27. listopadu

Betlém hledá Superstar

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 249 Kč



Nový rodinný muzikál… Marie a Josef jsou na cestě do Betléma. Doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?

Karlínský advent

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Přijďte oslavit vánoční čas a užít si čtyři jedinečné adventní neděle na Karlínském náměstí. Nic vás nenaladí na sváteční období více než vánoční trhy. Magická atmosféra, vůně svařeného vína, betlém, koledy a spousty dobrot, to vše vám zpříjemní vánoční shon. "Na každou adventní neděli jsme pro vás připravili skvělý doprovodný program. Těšit se můžete na výrobu vánočních dekorací, mikulášskou nadílku, děti budou moci napsat Ježíškovi a nebudou chybět ani pěvecká vystoupení místních škol a sborů," zvou pořadatelé akce.

Kouzelné Vánoce

KDY: Neděle od 14

KDE: Muzeum kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 189 Kč



Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti… Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch. Těšit se můžete na velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými zrcadly, antigravitační místnost, levitující stolek, jedinečné optické klamy a iluze. Zrcadlový labyrint můžete navštívit před nebo po představení.

Adventní trhy na Chvalském zámku

KDY: Neděle 12-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"O první adventní neděli vás srdečně zveme na tradiční adventní trhy v půvabném venkovním areálu Chvalské tvrze. Přijďte se potkat s přáteli a sousedy, dát si svařené víno či trdelník, nakoupit drobná překvapení pro své blízké. Společně také rozsvítíme chvalský vánoční strom. Akci pořádají Chvalský zámek a MČ Praha 20. Čeká vás bohatý program," zvou lidé ze zámku.

O pejskovi a kočičce

KDY: Neděle od 14 a od 16

KDE: Divadlo Františka Troníčka, Vladislavova 2053/22, Praha 1

ZA KOLIK: 140 Kč



To bylo tenkrát, když pejsek a kočička spolu hospodařili a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli… Loutkové představení pro děti od 3 let. Klasika, kterou všichni znají a milují! Představení zahrnuje pohádky: O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, Jak našli panenku, která tence plakala a nakonec příběh O pyšné noční košilce. Inscenace se snaží zachovat milý „čapkovský “ humor a držet se věrně předlohy, tak jak to mají děti rády.

Ledové království: Film s živým orchestrem

KDY: Neděle od 13 a od 17.30

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: Od 1300 Kč

V Ledovém království se nebojácná optimistka Anna vydá na dalekou výpravu, aby společně s drsným horalem Kristoffem a jeho věrným sobem Svenem našla svou sestru Elsu, jejíž ledová moc uvrhla království Arendelle do věčné zimy. Anna s Kristoffem na své cestě čelí nehostinným podmínkám, potkají záhadné trolly či zábavného sněhuláka Olafa a bojují s přírodními živly, aby zachránili království… Disneyho živé představení Ledové království je skvělou příležitostí, jak strávit kouzelný večer s vašimi oblíbenými postavami a s celou rodinou se před Vánoci ponořit do světa pohádek.

Vícedenní akce

KUK v Zahradě

KDY: Sobota až pondělí 8-20

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: Program a info na www.kukfestival.cz



Festival KUK pro batolata od 10 měsíců do 3 let opět v KC Zahrada na Chodově. Poslední listopadový víkend plný zábavy pro nejmenší – divadlo, pohybové a hudební workshopy a KUKherna. Ve velké KUKherně mohou malí průzkumníci objevovat skrýše ve velkém dřevěném bludišti, dovádět v měkoučké prolézačce „Kruháč“, trénovat prstíky u hravých tabulí, zabydlet indiánskou vesničku a až se unaví, nabrat síly v odpočívárně.

Festival Kolem světa

KDY: Sobota a neděle

KDE: Clarion Congress hotel, Freyova 33, Praha 9

ZA KOLIK: Info na www.kolemsveta.cz

Festival Kolem světa je největší cestovatelský festival v České republice. V rámci bohatého víkendového programu se představí více než 70 přednášejících z řad cestovatelů, dobrodruhů, fotografů, horolezců a dalších milovníků cestování.

Džungle, která nespí

KDY: Listopadové a prosincové pátky a soboty, více info zde

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Mint market podzim

KDY: Pátek 12-19, sobota 9-17

KDE: Pražská tržnice (hala 13), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Těšit se můžete na pestrou nabídku více než devadesáti tvůrců a designérů z celé České republiky, Slovenska i Ukrajiny. Mint Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami, tak se stavte ochutnat. Na Mint Marketu se můžete těšit na pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, svíčky, originální papírenské zboží, macramé, porcelán, hračky pro děti a mnoho dalšího. V hale 13, pěkně v suchu a pod střechou, tak budete moci podpořit malé české značky a kreativce.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Sladké vánoce na zámku

KDY: Do 8. ledna, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč



K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!