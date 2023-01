Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

In line bruslení v kryté hale

KDY: Pátek 17-18.30

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 80-150 Kč



"Pravidelnost je u sportování klíčová, proto nabízíme termíny každý týden, doražte sportovat," vzkazují pořadatelé akce. Více info zde.

Krmení žraloků v Zoo Mořský svět

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Prago Union: Koncert

KDY: Pátek od 20

KDE: Rock Café, Národní 20, Praha 1

ZA KOLIK: 390 Kč



Tradiční lednová veselice - Prago Union jsou zpátky! Spojení Rock Café, prvního měsíce roku a této legendární bandy dočasně narušil covid, jak se ale říká – dobří holubi se vracejí, a proto si Prago Union opět v lednu užijete. Tentokrát k vám zavítají s novou deskou Příduhned…, která spatřila světlo světa v minulých měsících. Záda Katovi nebude tentokrát krýt jen jeho tradiční parťák DJ Ramel, ale i celá kapela – tak, jak je to na koncertech v Rock Café zvykem! Host: Prezident Lourajder

Harakiri, Schammasch & Groza ve Futuru

KDY: Pátek od 18

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 520 Kč

Šamanský rituál za ovládnutí nebes hostí v pátek smíchovské Futurum. Vystoupí trio metalových kapel - rakouští Harakiri For The Sky, švýcarští Schammasch a němečtí Groza.

Sobota 28. ledna

The Amity Affliction a spol. v Akropoli

KDY: Sobota od 17

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: Od 650 Kč



Do Akropole v sobotu dorazí metalcorová smetánka! Postupně zahrají kapely Seeyouspacecowboy, Gideon, Fit For A King, The Amity Affliction.

Fidlovačka: Kouř

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 529-669 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Festival kávy

KDY: Sobota od 10

KDE: Pragovka, Kolbenova 923/34a, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Zajímá vás, kdo praží kafe, které vám denně připravují v Kafe? "Poznejte naše skvělé dodavatele během jednoho dne na jednom místě. Představit své pražírny a produkty dorazí Respekt Coffee, Industra coffee, Kmen coffee roasters, Zorro specialty co. a Greenheads. V rámci festivalu proběhnou cuppingy, budete mít možnost se naučit nový způsob jak připravit filtrovanou kávu, ochutnat alternativní mléka a speciální kávové koktejly nebo se dozvědět, jak probíhá proces pražení," zvou lidé z kavárny.

Jazz Dock dětem: Studánka a kouzlo lesa

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Dva sourozenci, Mája a Eda, mají jediný úkol - pohlídat kocoura tety Jarmily. Co když si však milovaný mazlíček udělá výlet do čarovného lesa? A poradí si les s tím, když se objeví někdo, kdo chce mít všechno jen pro sebe? Vydejte se na cestu za dobrodružstvím dvou dětí, objevte s nimi studánkovou vílu a jiné lesní bytosti. Odhalte s nimi sílu vody, sílu strachu a odvahy a kouzlo, které by chtěl zažít každý! Loutková pohádka pro děti od 3 let, jejich rodiče, prarodiče a všechny, kteří se nebojí do lesa. Koncept, hraje: Hedvika Řezáčová.

Neděle 29. ledna

Josef Čapek: O pejskovi a kočičce

KDY: Neděle od 10

KDE: Divadlo Františka Troníčka, Vladislavova 22, Praha 1

ZA KOLIK: 140 Kč



To bylo tenkrát, když pejsek a kočička spolu hospodařili a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli… Loutkové představení pro děti od 3 let. Klasika, kterou všichni znají a milují! Představení zahrnuje pohádky: O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, Jak našli panenku, která tence plakala a nakonec příběh O pyšné noční košilce. Inscenace se snaží zachovat milý „čapkovský “ humor a držet se věrně předlohy, tak jak to mají děti rády.

Malá mořská víla

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad - Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Slavná pohádka Hanse Christiana Andersena. O dvou světech, které na jedné straně spojuje touha po lásce a na druhé dělí nepřekonatelná vzdálenost hlubin moře a pozemského života. Ptáci jsou létající ryby, lidské nohy jen dva ošklivé pahýly. Pro tvou lásku, princi, pro nesmrtelnou duši se vzdávám svého hlasu i ploutve, co mi sluší. Hraje Divadlo K2: Kateřina Tichá a Kateřina Tschornová.

Vícedenní akce

Zimní symbolický kafe v Hells Bells

KDY: Pátek a sobota

KDE: Hells Bells Rockin´ Pub, Na Bělidle 27, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč



Letní metalový festival uprostřed zimy? Ano, stavte se v proslulém Hells Bells! Během pátku i soboty vás přivítá festivalová atmosféra, promítání koncertů a každý večer i tři kapely. V pátek zahrají Symbtomy, Comander a Praselizer, v sobotu pak Force Of Hell, Naurrakar a Sixth Dimension.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

C’est la Magie: nejlepší iluzionisté světa

KDY: Pátek od 20; sobota od 12, 16 a 20; neděle od 14 a 18

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Od 1090 Kč

Kouzelnická elita Luis de Matos, Darcy Oake, Yu Hojin, James Mores a Enzo Weyne vystoupí v lednu 2023 v Kongresovém centru v Praze, kde se návštěvníkům představí v nové show s názvem C’est la Magie. Jedná se show plnou dokonalých a často i smrtelně nebezpečných triků. Nebudou chybět pódiové iluze, čtení myšlenek ani společně provedená kouzla s publikem – to vše nabízí představení, které sahá daleko za hranice lidské představivosti a vítá diváky ve světě, kde nerozeznají realitu od iluze. C’est la Magie je zbrusu nová show, ve které se spojilo pět nejlepších iluzionistů dnešní doby. Těšit se můžeme na nejnovější technologie, světelné efekty, působivou scénu i kostýmy - to vše posouvá kouzelnickou tradici o notný kus dál.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Betlémy: Živá tradice

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a uka-zuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Džungle, která nespí

KDY: Lednové pátky a soboty

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.