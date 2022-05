Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Dobrou noc, mami

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.

Girlschool se vracejí do Prahy, zahrají ve Futuru

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Futurum klub, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

V pátek bude pražský klub Futurum svědkem hned několika zásadních událostí na ženské rockové scéně. Zaprvé, do hlavního města se po pěti letech vrátí legendární britská čtveřice Girlschool. Zadruhé, The Agony představí domácímu publiku svou novou sestavu a oslaví devět let existence. A zatřetí, celý večer odstartují hradecké K2, jež v současnosti koncertují velice výjimečně.

AI: Když robot píše hru

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 4

ZA KOLIK: Od 280 Kč



Příběh robota, který po smrti svého mistra zůstal vydán napospas nejrůznějším vzorkům z lidské společnosti​, balancuje na hranici absurdní černé komedie a existenciálního dramatu. „Autobiografická“ hra umělé inteligence o hledání blízkosti ve světě, který již nějakou dobu nezná či neumí prostý kontakt, a v němž je tak tou nejhůře zdolatelnou vzdáleností cesta jednoho člověka k druhému. Inscenace, po jejíž každé repríze následuje debata s odborníky na umělou inteligenci i divadelními tvůrci, je nejen svědectvím o současných schopnostech počítačových technologií, ale i poutavou vizí budoucího světa inspirující se v klasikách žánru sci-fi.Lorem ipsum dolor sit amet…

Dánská dívka

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Metaloví Vader připomenou ikonické album

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Black pes, Staroklánovická 204, Praha 9

ZA KOLIK: Od 520 Kč



Polským deathmetalistům Vader bude příští rok 40 let a tyto žijící legendy z pódia prakticky neslezou a od koncertování si dají pauzu jen pro nahrávání nových alb. Jednou z jejich nejikoničtějších nahrávek je "De Profundis" z roku 1995. A i když nadcházející turné je naplánováno právě k tomuto albu, VADER nejsou kapela minulosti. Pro Nuclear Blast totiž předloni nahráli „Solitude In Madness“, jedno z jejich nejlepších alb a pravděpodobně to nejlepší za posledních 20 let. Jako předkapely vystoupí Mara a Reject The Sickness.

Sobota 7. května

Komentované prohlídky expozice Okna do pravěku

KDY: Sobota 11-17

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč + cena běžné vstupenky do muzea

Nechte se provést zcela novou expozicí a poznejte, jak vypadal život na našem území před mnoha milióny let. Komentovaná prohlídka jedné z nejmodernějších paleontologických expozic v Evropě vás seznámí s rozmanitostí života v pravěku. Jednotlivé sály představují unikátní nálezy z území Čech a nechají nás nahlédnout pod hladinu prvohorního a druhohorního moře, do třetihorních lesů nebo na pláně poslední doby ledové. Kromě zkamenělin nechybí velkoformátové rekonstrukce pravěkých zvířat – např. jediného českého dinosaura nebo oblíbených mamutů. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 6 let a probíhají v českém jazyce.

Famílie

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Květinový jarmark

KDY: Sobota 10-17

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Tradiční květinový trh bude i letos oslavou zahradnického cechu. Nabídne k prodeji širokou paletu květin, trvalek, letniček, bylinek i kaktusů. Doprovodný program: výtvarná dílna pro děti – výroba květinových fascinátorů a svátečních přání, výroba vonných bylinkových pytlíčků a solí, malování keramiky, ukázky různorodých vazeb květin i osazování balkonových a terasových květinových truhlíků.

Pojď dál aneb festival hudby a pohybu

KDY: Sobota od 11

KDE: Areál budovy školy Jedličkova ústavu na Vyšehradě, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Jednodenní festival Pojď dál, který každoročně organizuje kapela The Tap Tap, zapsaný spolek TAP a Jedličkův ústav proběhne již po desáté. Tentokrát se však odehraje ve skromnější podobě pouze v areálu škol Jedličkova ústavu na Vyšehradě. Součástí programu bude online přenos slanění Žižkovského vysílače na invalidním vozíku! Sérii koncertů na Vyšehradě zahájí kolem poledne Katka Šarközi. V pravé poledne vás rozhoupe showman Cocoman. Ve 13.30 zazní z velkého pódia Ukulele Troublemakers a od 15.30 hodin vystoupí Pískomil se vrací. V 17.15 zahraje slavná kapela Buty. Ve 19.00 festival uzavře hvězda večera The Tap Tap. Další účinkující a dobrovodné akce najdete na webu www.pojddal.cz.

Prohlídka atomového bunkru Bezovka

KDY: Sobota 9.50 a 12

KDE: Sraz je před označeným vstupem do krytu na betonovém plácku u schodů směrem na Vrch svatého Kříže

ZA KOLIK: 50-250 Kč

Zážitková rozšířená komentovaná prohlídka atomového bunkru a exteriérů. V rámci rozšířené komentované prohlídky protiatomového krytu z 50. let uvidí návštěvníci v interiéru expozici věnovanou Studené válce, jaderným zbraním, dějinám ČSR a civilní ochraně. V rámci expozic jsou k vidění čtyřtunové protitlakové dveře, plynové masky, historické fotografie, plakáty, uniformy, nouzové vybavení, unikátní model Stalinova pomníku z Letné či předměty ČSLA. Součástí je ukázka dobové armádní výstroje a výzbroje, operační předvedení předmětů CO (Civilní ochrany) a protichemického vybavení. Po návštěvě interiérů následuje exteriérová část okolí Vrchu svatého Kříže kde jsou k vidění vnější části bunkru, další vstupy, vlezy a betonové pozorovatelny.

Autobusový den PID

KDY: Sobota 10-17

KDE: Autobusový terminál u stanice metra Letňany, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V sobotu se uskuteční již pátý ročník úspěšného Autobusového dne PID, který bude podobně jako v předchozích letech velkou přehlídkou historických i moderních autobusů. Návštěvníci si budou moci opět prohlédnout výstavu autobusů Pražské integrované dopravy jednotlivých dopravců nebo se zúčastnit komentované prohlídky koordinačního dispečinku. Chybět nebudou ani nostalgické jízdy historickými autobusy, se kterými se svezete nejen do turisticky zajímavých destinací v okolí Letňan.

Noční koloběžkování

KDY: Sobota od 18

KDE: Areál InterKempu Kotva v Braníku, Praha 4

ZA KOLIK: Registrace na místě děti 200 Kč, dospělí 300 Kč

Noční koloběžkování je zpět v plné! "Zveme všechny milovníky koloběžkování, aby si vybrali jeden ze startů, tedy buď závod na 10 kilometrů, pohodovou vyjížďku s občerstvením, nebo dětskou stezku s plněním světelných úkolů za doprovodu rodičů. Startovat budeme ihned, jakmile se setmí a těšit se můžete na neopakovatelný zážitek. Děti čeká zhruba čtyřkilometrová stezka, na které pro ně budou připraveny světelné úkoly. Dospělí si pak mohou vybrat, zda pojedou deset kilometrů závodním tempem a poperou se o nejlepší umístění, nebo zvolí pohodovou vyjížďku a raději se cestou občerství a užijí si noční romantiku kolem Vltavy či v Hradeckých lesích. Koloběžku, světlo nebo čelovku i helmu ví, rádi půjčíme, a to v půjčovnách Topsports centrum, které jsou zároveň zázemím akce," zvou pořadatelé.

Neděle 8. května

Timbalooloo pro rodiče s dětmi

KDY: Neděle od 16

KDE: KC Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3

ZA KOLIK: 100 Kč



Na tomto koncertu bude pódium patřit vám. Během druhé lekce hudební dílny se seznámíte s Djembem a pianem, abyste se s nimi vydali za zvířecími kamarády krávou a ptáčkem nebo Melounovým pánem jazzového pianisty Herbieho Hancocka. Čekají vás všelijaká dobrodružství, po kterých vás ukolébá píseň Mali Sajo. Ukáže vám, že piano nemusí hrát jen divoké rytmy, které vás roztancují, ale i jemné melodie, co pohladí duši. Čtyřdílný cyklus Timbalooloo pro rodiče s dětmi uvádí Vozovna ve spolupráci s organizací Mladí ladí dětem.

Vejšlap

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný: překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života.

4 tenoři

KDY: Neděle od 15 a od 19

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: 390-1190 Kč



Filmové a muzikálové hity, písně Karla Svobody a světové árie zpívají 4 Tenoři. Zlatou deskou oceněný projekt poprvé ve Forum Karlín.

Zpěv lásky a smrti - Lieder Company

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: 340 Kč, snížené 100-220 Kč

Zřídka uváděný rozsáhlý písňový cyklus Harawi, stěžejní dílo francouzského skladatele Oliviera Messiaena, od jehož úmrtí si v letošním roce připomínáme 30 let, zazní v interpretaci sopranistky Ireny Troupové po boku klavíristy Jana Duška. Oba patří mezi respektované interprety hudby 20. století, což je příslibem nevšedního hudebního zážitku. Večer doplní mladý barytonista Robin Červinek, který je držitelem mnoha ocenění, v dílech Paula Dukase a Marcela Duprého – obou pedagogů Oliviera Messiaena. Jejich nejen písňová tvorba je českému publiku téměř neznámá, písně budou s největší pravděpodobností představeny v Praze zcela poprvé. Skladby budou provedeny ve francouzském originále a doplněny českými titulky.

Vícedenní akce

Hurvínkův popletený víkend

KDY: Pátek od 10 a sobota od 14 a 16.30

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 1-250 Kč



Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino nabízí širokou nabídku filmů.



Pátek: 21.00 Zlouni (animovaný, USA), 22.40 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR)



Sobota: 21.00 Ježek Sonic 2 (akční, USA/Japonsko), 23.00 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (dobrodružné fantasy, USA)



Neděle: 21.00 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR), 22.45 Promlčeno (krimi, ČR)