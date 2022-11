We Lost The Sea: Koncert KDY: Pátek od 19 KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9 ZA KOLIK: Od 390 Kč

Tento víkend přijedou do Prahy dvě instrumentální partičky z Austrálie. A když instrumentální, už dopředu je jasné, že půjde o post-rock (až post-metal) - prvními jsou již slušně zavedení We Lost The Sea, druzí jsou Solkyri.

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 529 Kč



Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku.

In line bruslení v kryté hale

KDY: Pátek 17-18.30

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 80-150 Kč

Zakončete týden sportovně na bruslích. Tma a podzimní počasí vám v tom nezabrání, na letňanském výstavišti je pro vás pro tyto účely připravena krytá hala!

Sobota 19. listopadu

Sick Of It All a spol. v Paláci Akropolis

KDY: Sobota 18-22

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: Od 620 Kč



Sick Of It All jsou nehynoucí legenda. Legenda, která nepolevuje, legenda, která zbytku scény furt ukazuje záda. Hardcore-punková čtyřka okolo bráchů Kollerových to hrne od roku 1986 bez zásadních změn nehledě na to, co ve světě běží, aniž by to na výkonech kvartetu z New Yorku bylo znát. Poctivost, čistota. Sick Of It All žijí podle standardů své vnitrní vize, a to není samozřejmost, je to součást jejich DNA. I proto se u nich za 36 let vyměnili jen dva členové. Program večera: 18.00 otevření klubu, 18.15 Eternal Struggle, 19.00 Svetlanas, 19.45 Devil Inside, 20.45 Sick Of It All.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Pod Karlovem 2, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá. Více na www.krytfolimanka.cz.

22. umisťovací výstava koček bez domova

KDY: Sobota 10-17

KDE: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 1



Výstava se koná v horním skleníku Botanické zahrady PřF UK. Budete si zde moci vybrat ze spousty koťátek a kočiček s veterinárním osvědčením, nebo jim alespoň přispět finančním či materiálním darem.

Prague Human Rights Festival 2022

KDY: Sobota 14-19

KDE: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Pražský Festival lidských práv 2022 představí českému publiku kulturu ohrožených národností. Na vybraných stáncích budou moci návštěvníci ochutnat jídla z Honkongu, Taiwanu východního Turkistánu a Ukrajiny. Budou zde představovány národní řemesla, hudba a budou se promítat dokumentární filmy. "Lidská práva jsou tématem, které si musíme uvědomovat a nebát se o něm diskutovat více než kdy jindy, zejména v souvislosti s celosvětovou vlnou hnutí, pandemií a nedávnými válečnými událostmi. Mezi našimi řečníky budou vedoucí těchto sdružení, odborníci na lidská práva, exulanti a zástupci menšin, kteří se s veřejností podělí o své zkušenosti," říkají pořadatelé akce.

Den Českého ragby

KDY: Sobota od 13.30

KDE: Stadion Markéta, U Vojtěšky 11, Praha 6

ZA KOLIK: 200 Kč



K vidění bude to nejlepší z českého ragby. Nejdříve vás čeká zápas ženského národního týmu proti Belgii (od 14.00). Belgie je sice v soutěži Trophy nováček, ale dá se čekat, že nedá nic zadarmo. Bude to težký zápas, přijďte holky podpořit! Na závěr dne proběhne finále Poháru XV - podzimní soutěže mužů (od 17.00).

The Dead South: Koncert ve Foru Karlín

KDY: Sobota od 20

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: 850 Kč

Úspěšná kanadská kapela The Dead South, která je fenoménem napříč generacemi I žánry, se po vyprodaném koncertu v roce 2021 vrací do Prahy. Formace úderně, s humorem a odvážně proměňuje slova ve zvuk. Kytary, violoncello, banjo, kopák a mandolína k tomu budují akustické základy pro plné vokály a finální hudební harmonii. Výsledkem je originální fúze neo-folku, alternativního bluegrassu I americany.

Neděle 20. listopadu

Rarášci: Velkoplošně animovaná show

KDY: Neděle 10-11

KDE: Komorní divadlo Kalich, Rytířská 31, Praha 1

ZA KOLIK: 199 Kč



Zábavné hudební představení plné písniček, povídání, cvičení a tance. "S Rarášky Michael a Edou a vrabčákem Pepinem se naučíme jaká pravidla platí u včeliček, spočítáme kolik má beruška teček , podíváme za zvířátky nejen k babičce na vesnici , ale proletíme se až do Afriky. Společně si protáhneme tělo, projedeme se na Kolobežkách, naučíme se roční období a měsÍce a zakvákáme s žabáky. Po celé představení jedinečné velkoplošné animované projekce - princip Laterna Magica. Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 9 let a každé dítě dostane samolepku Rarášků a hračku od firmy Playmobile," zvou pořadatelé akce.

Ductus Deferens: Táto?

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 200 Kč

Příběh člověka, který ze zoufalství přemění svou vlastní pravdu ve skutečnost… Václav, neúspěšný kouzelník a prototyp vyhořelého zoufalce, není schopen čelit realitě po rozchodu se svou první láskou a rozhodne se tak utvářet realitu svou. Hlubinná deprese, přímo určující chod jeho života, se zdá být i po několika letech nepřekonatelná, v sebelítosti se stává nesnesitelným pro své okolí a hrdě se oddává pocitu nicoty. Ta ho ovšem dovede až k únosu dítěte jeho někdejší lásky pod přesvědčením, že patří jemu. Příběh se ovšem začne vyvíjet v jeho prospěch, aniž by čelil fatálním důsledkům svého činu. Tragicko-komický příběh člověka, jehož původně sobecké jednání vyústí v pomyslný happy end.

Halocene a Halflives ve Futuru

KDY: Neděle od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 490 Kč



Alternativní elektro rock/popová senzace Halocene z Arizony zavítá do klubu Futurum. Před nimi vystoupí alternativní pop-rockeři Halflives vedení zpěvačkou Lindou Battilani.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Benefiční sekáč pro všechny

KDY: Neděle od 14

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8



"Proti zimě se nejlíp bojuje mnoha vrstvama oblečení a ty nejsnáž seženeš na našem už šestém ročníku benefičního sekáče pro Food Not Bombs & Jako Doma. Šestka je prý číslo smyslu pro krásu, ochotě pomáhat a dobročinných sklonů, tak se přijď prohrabat a najdi unikátní módní kousky v našem rozmanitém výběru oblečení všeho druhu za dobrovolné ceny a pojď s námi pomoct kolektivu Food Not Bombs a organizaci Jako Doma, kteří pomáhají lidem bez domova, na něž půjde veškerý profit z akce," zvou pořadatelé akce k účasti pro dobrou věc.

KC Zahrada: Mlčeti zlato

KDY: Neděle od 18

KDE: KC Zahrada, Malenická 1384, Praha 4

ZA KOLIK: 370 Kč

Francouzská divadelní komedie… Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí senioři s velmi slušným důchodem. Žijí v krásném bytě, a až na občasné drobné půtky, které jsou jen výrazem jejich temperamentu, je všechno, jak má být. Jejich syn Lucas se oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna Roberta, kterého rodiče čas od času hlídají. To vše až do dne, kdy před rodiči dojde mezi Lucasem a Manon k prudké hádce. Manon má totiž milence a odjíždí s ním na dovolenou. Když oba mladí odejdou, dojde mezi manželskými partnery k debatě na téma co s nimi dál. Má se Lucas rozvést? Gaspard je pro, Clémence proti. Netrvá to dlouho, názory se vyměňují stále rychleji, až dojde k jisté verbální nešikovnosti a na světlo vyplouvají dlouho pečlivě zasunutá tajemství. Šok, úžas, ohromení… Určitým věcem je vždy moudré se vyhnout. Ne každá pravda je hezká a může ublížit. Tak proč s ní chodit ven?

Vícedenní akce

Slou Days

KDY: Pátek 14-22, sobota 10-18

KDE: Pražská tržnice (hala 13), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Největší udržitelný market v Česku. Poprvé za sedm let trvání Slou Days objevíte kromě lokální a udržitelné módy také přírodní kosmetiku, dekorace do bytu, hračky, pochutiny a nápoje, šperky a samozřejmě již zmíněnou módu. A více než 80 udržitelných značek. Celý program na www.slou.cz.

Christian Houge: Temple of Light

KDY: Po celý víkend

KDE: Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Renomovaný norský fotograf Christian Houge připravil speciálně pro pražskou Bold Gallery výstavu Temple of Light. Uvádí zde své dva nové fotografické cykly, v nichž hlavní roli hrají vzácná vycpaná zvířata, lidské ostatky a oheň. Prostřednictvím první série fotografií Residence of Impermanence umělec zkoumá vztah mezi lidstvem a přírodou pálením vysoce ceněných zvířecích vycpanin. Ve druhé sérii Vanitas pracuje se zapálenými lidskými kosti a připomíná vzácnost života.

Džungle, která nespí

KDY: Listopadové a prosincové pátky a soboty, více info zde

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!