Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Václav Neckář & Bacily na Kampě

KDY: Pátek 19-22

KDE: Letní scéna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 1, Praha 1

ZA KOLIK: 690-2990 Kč

Narozeninový koncert Václava Neckáře s kapelou Bacily. Jedná se o jedinečný koncert ke příležitosti 51. výročí kapely v doprovodu smyčcového kvarteta.

Rene Trossman & Little Big Band

KDY: Pátek od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 3, Praha 5

ZA KOLIK: 250-370 Kč



Kytarista a zpěvák z Chicaga! Americký muzikant, žijící již mnoho let v Praze, je jednou z nejvýraznějších osobností současné bluesové scény. Jeho kapela zahraje energické, syrové a autentické blues, tentokrát opět ve velké sestavě s dvěma dechovými nástroji.

Sobota 6. srpna

Fresh & street food

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Sobotní food festival na náplavce vám nabídne široký výběr seafood specialit, grilované ryby, masa a zeleninu, středomořskou kuchyni, exotické ovoce, veganské a vegetariánské pokrmy. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba křehké vafle, španělské churros nebo rolovaná zmrzlina.

Gulliverova cesta do fantazie

KDY: Sobota od 14

KDE: Dox, Poupětova 1, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč dítě, 140 Kč dospělý



Vzducholoď Gulliver Martina Rajniše a Leoše Války je pojmenována podle jedné z nejslavnějších postav utopické literatury – právě literární Gulliver vás v programu přenese do svého deníku plného obrů, liliputů a mluvících koní a ještě dál. Vydáte se na průzkumnou výpravu Centrem DOX; zjistíte, co má vzducholoď na střeše společného s Gulliverem, zažijete ji ze všech stran a dokonce si z ní i kousek odnesete. Váš vlastní deník z Vás udělá malého Gullivera. V závěrečném workshopu si díky kouzelné výtvarně-literární formuli vytvoříte „přenašedlo“, které vás vezme do vašeho vlastního příběhu.

Kolumbijský gastrofestival

KDY: Sobota 10-21

KDE: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2

Tradiční gastronomický festival pokrmů, kávy, nápojů a řemeslných výrobků z Kolumbie a Latinské Ameriky obohacený o doprovodný program.

Pěstujeme ze semínka: Workshop

KDY: Sobota 10-18

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 75-150 Kč, rodinná vstupenka 450 Kč



"Budete mít možnost tvořit budoucnost společně s nadací Partnerství. Popovídáme si o možnostech komunitního zahradničení, a také o tom, jak pečovat o semena. Společně si ukážeme skutečné příklady dobré praxe, které pomáhají městům zlepšit (zazelenat) jejich prostředí. Zkuste poznat vůni bylinek na našich bylinkových záhoncích. Po absolvování testu se budete moci zapojit do upcyklační dílny a tvorby květináčků na klíčení. Budete vyrábět ze starých publikací, knih a novin," zvou pořadatelé. Více na www.botanicka.cz.

Debustrol, Black Hill nebo Destroy... Rockovej Královák se blíží!

Neděle 31. července

Swingová tančírna & brunch

KDY: Neděle od 10.30

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Přijďte si zatancovat a potkat se s přáteli během nedělního poledne. Ukažte svým dětem, jak se tančí swing! Netančíte swing, ale chcete poznat fajn lidi a příjemně se pobavit? Máte k tomu tu nejlepší příležitost. "Taneční lekce swingu s Áňou je určená pro všechny, kteří si to chtějí užít. A pokud vás to chytne, začněte tancovat s námi. Rádi vám poradíme, kde začít," zvou pořadatelé akce.

Prohlídka kostela a kláštera sv. Gabriela

KDY: Neděle od 17

KDE: Holečkova 106/10, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč



Prohlídka interiéru kostela a kláštera sv. Gabriela, kterou provede Mgr. Monica Bubna-Litic, která se narodila do staré české šlechtické rodiny Bubna-Litic. Obě dvě místa účastníky pohltí svou unikátní atmosférou. V dnešní době je interiér kláštera a zejména kostela sv. Gabriela považován za nejstarší a nejpozoruhodnější ukázku beuronského umění na světě. Z odkazu své příbuzné Gabriely se Monica Bubna-Litic stala propagátorkou a znalkyní tohoto umění, kterému se věnuje přes třicet let.

Vícedenní akce

Divadlo Ungelt: Pan Halpern a pan Johnson

KDY: Pátek a sobota od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč

Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva staří muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by byla škoda. Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier.

Sabor Latino Praha 2022

KDY: Pátek až neděle 10-21

KDE: Náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Sabor Latino Praha pro vás již sedmým rokem promění Náměstí Republiky v Praze (před OC Palladium) v Latinskou Ameriku… "Protančete s námi čtyři dny v karibských rytmech salsa, bachata či cumbia, naučte se zatančit nebo zabubnovat jihoamerické tinku, sanjuanito, huayno či chacareru nebo brazilskou sambu, rozveselte se společně s mexickými mariachi! A ať vás ani nenapadne, opustit nás na oběd, večeři či svačinku. Tu vám totiž připraví ti nejlepší latinsko-američtí kuchaři žijící v Praze, a to včetně originálních alko i nealko nápojů. A pokud nemáte hlad, nakupte u nás tradiční šperky, látky, šály, poncha, polštářky, hračky, hudební nástroje, kouzelné amulety včetně lapače snů a další skvosty z Latinské Ameriky," těší se na vás pořadatelé akce.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkur a Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.00 Top Gun: Maverick (akční, USA)



Sobota: 21.00 Bullet Train (akční komedie, USA)



Neděle: 21.30 Planeta Praha (dokument, ČR)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.