Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu.

Jazz Dock dětem: O holčičce, která zlobila

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Taky se vám občas stane, že se prostě neudržíte a musíte zlobit? Skočí vám na záda Škareďák Vztek nebo baba Zlomyslná a skřítek Neposlucha do ouška našeptává cosi o Království divočin, kde je možné divočit a zlobit od rána do večera? To se líbí naší neposlušné holčičce Božence. Ona se chce stát královnou všech divočin a tak zlobí a zlobí… Jenže na scénu přichází paní Truda, která nemá ráda děti zlobivé a umí vyléčit všechny dětské "nemoci"! Autorský příběh plný legrácek, zlobení a odpuštění. To vše za hudebního doprovodu excelentního dua Ukulela Ajuš a Ivuš. Inscenaci podpořila Nadace Život umělce. Hrají a zpívají: Andrea Marečková a Ivana Hessová

Polívkování

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Zahřejí vás nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako ruský boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. Pro ty z vás, kteří příliš neholdují masu, bude připravený pestrý výběr zeleninových krémů a luštěninových polévek. Zajídat se bude křupavými rohlíčky, čerstvým domácím chlebem a jinými druhy slaného pečiva. Nebudou chybět ani sladké dobroty. Přijďte si pochutnat na skvělých polévkách, vyzkoušet nové a nevšední recepty ze všech koutů světa a potěšit své chuťové pohárky. Těšit se můžete i na výběr street food specialit.

Titanic, Pačess a Destroy v Modré Vopici

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 300 Kč

Máte chuť užít si sobotní večer ve společnosti metalové muziky? Vydejte se do proslulého klubu Modrá Vopice. Postupně zahrají: 20.00 Destroy, 21.00 Pačess, 22.00 Titanic.

Erra, Silent Planet, Invent Animate a Sentinels v Rock Café

KDY: Sobota od 18

KDE: Rock Café, Národní 20, Praha 1

ZA KOLIK: Od 550 Kč



Když djent prostoupí metalcorem… ERRA jste v Čechách mohli před třemi lety vidět při velkém návratu As I Lay Dying na scénu. V březnu přivezou už loňskou, po kapele pojmenovanou desku. I na ní progresivní metalcoristé z amerického Birminghamu (!) využívají prostupování djentu s metalcorem, ale především se soustředí na kontrasty mezi melodickými linkami a promakanými breakdowny s výrazným groovem. Společní jmenovatelé turné ERRA a jejich tří předkapel SILENT PLANET, INVENT ANIMATE a SENTINELS jsou totožné: metalcore, progresivní metal a Amerika. Kvartet kapel experimentujících s moderními směry sice občas vybalí i nějaké to kytarové snění, ale hlavní slovo budou mít lámané rytmy, sekané kytary a nekompromisnost. Na tohle se těšíme!

Neděle 5. března

Deset černoušků

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez zjevného mentorského akcentu objasňuje dětem význam přísloví „Kdo jinému jámu kopá…“ Deset malých černoušků nastraží past žirafě, ta jim však spolu se svými přáteli a pomocníky dá užitečnou životní lekci. Hra odkazuje ke známé anglické černohumorné říkance, která před lety inspirovala Agathu Christie k napsání proslulé stejnojmenné detektivky. I text Ivy Peřinové je svého druhu „detektivkou“, i zde černoušci záhadně mizejí. Je to však „detektivka“ hravá, úsměvná, poetická a určená bez výhrady malým dětem.

Metalový večírek v Hells Bells

KDY: Neděle od 19

KDE: Hells Bells Rockin´ Pub, Na Bělidle 27, Praha 5

ZA KOLIK: 200-300 Kč



Řízná metalová muzika a proslulý rockový bar Hells Bells na Andělu? Ideální kombinace na nedělní večer. Od 19 hodin zahraje a pokřtí své debutové minialbum nejmladší česká metalová kapela Destroy z Berouna, po nich zahrají další thrasheři - valaští Refore a švýcarští Freakings!

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Vícedenní akce

Matějská pouť

KDY: Od 25. února do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč



Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Výstava Sportovní fotografie

KDY: Úterý až pátek 11-18, víkend 10-18

KDE: Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Praha 5

ZA KOLIK: 50-100 Kč

Po přestávce, kdy jak sportovní činnost, tak fotografování, omezila nařízení spojená s pandemií covid-19, se Klub sportovních novinářů vrací k tradici a představuje nejlepší sportovní fotografie svých členů. Součástí výstavy je také přehlídka vítězných fotografií z první dekády soutěže a kolekce sportovních fotografií Jiřího Pekárka. Letos je soutěž Sportovní fotografie 2022 o to významnější, že se koná v roce, kdy si připomínáme 100 let Klubu sportovních novinářů a výstava je v celkovém pořadí už třicátá. Poprvé také celkový vítěz získá Cenu Jaroslava Skály. Tím se KSN hlásí nejen k tradici soutěžních výstav, kterou Skála zahájil, ale také k jeho odkazu prvního československého fotografa, který se specializoval na sportovní fotografii.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Orchideje: Prodejní výstava

KDY: Do 19. března, úterý až neděle, 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Výstava orchidejí každoročně přináší nejen potěšení z pestrobarevné krásy květů, ale také nejrůznější zajímavosti ze světa orchidejí. "Tentokrát vás zavede do Vietnamu. Ten je totiž skutečnou rostlinnou pokladnicí světa. Výstava orchidejí ve skleníku Fata Morgana přiblíží atmosféru svátku Tết Nguyên Đán (Vietnamský Nový rok). Připraven je i oblíbený prodej orchidejí a dalších rostlin. Přijďte spolu s námi objevit poklady Vietnamu," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!